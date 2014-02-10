راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان برخوار از چهار نقطه شروع می شود

محمدحسین قاسمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن 35 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: امسال در شهرستان برخوار در چهار نقطه راهپیمایی 22 بهمن که عبارتاند از دولتآباد، خورزوق، دستگرد و مرکز بخش حبیب آباد برگزار میشود.
وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار در مرکز بخش حبیب آباد و به درخواست مردم راهپیمایی 22 بهمن برگزار میشود، افزود: این راهپیمایی روستاهای نزدیک حبیب آباد مثل کمشچه را پوشش میدهد.
فرماندار برخوار با بیان اینکه تدارکات لازم برای راهپیمایی 22 بهمن امسال به خوبی دیده شده است، ادامه داد: فرمانداری برخوار تنها هماهنگی لازم را برای حضور پرشور مردم در خلق یک حماسه بزرگ دیگر را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مردم شهرستان برخوار حتی زودتر از اعلام ساعتهای راهپیمایی در مسیرهای ذکرشده حضور و تجمع کنند، بیان داشت: این عمل نشان میدهد که نظام مردمی است و مردم برای حفظ آن از هیچگونه تلاشی مضایقه نمیکنند.
قاسمزاده تصریح کرد: حضور در راهپیمایی 22 بهمن در واقع یک نوع رفراندوم در دفاع از نظام و لبیک به ولایت مطلقه فقیه است.
وی اظهار داشت: راهپیمایی امسال 22 بهمن در حالی صورت میگیرد که مسئولین آمریکایی با توجه به توافقات اخیر صلحآمیز هستهای کشورمان در ژنو علیه ما سخنان بیادبانه و گستاخانه مطرح کردهاند.
فرماندار برخوار گفت: علیرغم احترام به تیم مذاکره کشورمان اما باید یک پاسخ دندانشکن به سردمداران آمریکا و رژیم جعلی صهیونیست در قبال این اظهارات بیادبانه و گستاخانه داد تا بفهمند که ملت ایران هیچگاه در مقابل ظلم و ستمهایشان سکوت نمیکنند.
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