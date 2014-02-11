22 بهمن گزینه روی میز ملت ایران برای استکبار جهانی/ پیام کوبنده مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، میزان حضور مردم در انتخابات‌های مختلف و همچنین راهپیمائی‌هایی چون رو نهم دیماه، 22 بهمن و 13 آبان و روز قدس و . . . . بیانگر میزان جمایت مردم از نظام و آرمان‌های انقلاب و امام و شهدا است.

مردم ایران اسلامی همیشه حضوری گسترده و پرشور و شعور در این برنامه‌ها دارند و اوج حضور مردم را در روز 22 بهمن یعنی روز ملی ایرانیان و سالروز انقلاب شکوهمند اسلامی می‌توانیم ببینیم که با مشت‌های گره‌کرده خود فریاد آزادی سر می‌دهند.

مردم ایران اسلامی اعم از زن و مردم، پیر و جوان، طلبه و دانشجو و دانش آموز، کشاورز و بازاری و کارگر و کارمند و خانه‌دار و . . . همه و همه در صف‌های به هم فشرده در راهپیمائی حاضر می‌شوند و با فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار و . . . از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت کرده و با رهبر امت تجدید بیعت می‌کنند.

راهپیمایی روز 22بهمن را نمایش اقتدار ملی کشور است

شماری از مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان دیر راهپیمایی روز 22بهمن را نمایش اقتدار ملی کشور می‌دانند و یادآور می شوند که حضور مردم در این روز نشان از اتحاد و دوستی ملت قهرمان ایران است.

یدالله حیدری یکی از اهالی شهر دیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور در راهپیمائی 22 بهمن، اظهار داشت: 22 بهمن گزینه روی میز ملت ایران برای استکبار جهانی است.

وی افزود: در روز راهپیمایی 22بهمن همه مردم با مشت گره کرده و گام های استوار فریاد حریت و آزادگی در سراسر کشور سر می‌دهند.

ابراهیم احمدی یکی از مردم شهر آبدان حضور پرشور مردم در راهپیمایی22 بهمن را بسیار مهم دانست و گفت: راهپیمایی روز 22 بهمن طلوع خورشید حیات بخش انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در این روز تمام ملت های جهان چشم به حضور گسترده مردم ایران در صحنه دارند و ملت با حضور خود بار دیگر امید را به دوستان اسلام وناامیدی را به دشمنان نشان خواهد داد.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی، توطئه های دشمنان را خنثی می کند

علی بردستانی یکی از اهالی شهر بردخون گفت: در روز 22 بهمن همه در راهپیمایی شرکت خواهند کرد وعظمت اسلام و اقتدار کشور ایران اسلامی رابه جهانیان به نمایش خواهند گذاشت.

وی افزود: اگر آمریکا برای مقابله با کشور ایران گزینه هایی مطرح می کند ملت وفادار به انقلاب و ولایت هم راهپیمایی 22 بهمن را گزینه روی میز خود دارد و با این گزینه عملا نشان می‌دهیم که کشور و اسلام را دوست داریم.

امیررضا عباسی یکی از دانش‌آموزان نیز می‌گوید: حضور گسترده مردم در راهپیمایی، توطئه های دشمنان را خنثی می کند و باردیگر نشان می دهد که ملت ایران پایبند به خون شهدا و آموزه های امام راحل است.

روز 22بهمن نماد استقامت، مظهر اقتدار ملی است

امام جمعه دیر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور در این راهپیمائی از مردم انقلابی شهرستان دیر خواست تا در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت گسترده ای داشته باشند.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: 22بهمن نماد استقامت، مظهر اقتدار ملی، نمایشگر انسجام ملی جامعه اسلامی، تجلی همبستگی ملت ایران با نظام جمهوری اسلامی و نماد دفاع از ولایت است.

وی گفت: مردم با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن اعلام می کنند که از استقلال و آزادی نظام جمهوری اسلامی دفاع می کنند و از هیچ تهدیدی هم نمی هراسند.

با حضور در راهپیمایی 22 بهمن وفاداری خود به انقلاب را نشان دهیم

فرماندار دیر نیز گفت: در مقطع كنونی تكلیف شرعی و دینی داریم كه پاسدار نعمت انقلاب اسلامی باشیم و با اطاعت از ولایت و رهبری و اتحاد درمقابل دشمن قسم خورده ایستادگی كنیم.

علی بحرانی افزود: با حضور در راهپیمایی 22بهمن وفاداری خود به انقلاب اسلامی نشان دهیم و با توجه به حساسیت زمانی امسال این حضور پرشور دشمنان را ناامیدتر از قبل می‌کند.