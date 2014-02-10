به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از متن پیام‌ها و بیانیه‌های این تشکل‌ها به شرح ذیل است:

ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای از عموم ملت استوار ایران برای حضور انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن دعوت بعمل آورد.

بار دیگر از امت همیشه در صحنه و بیدار ایران اسلامی، همه گروه ها، جریان ها، سیاسی و همه آحاد، اقشار و اصناف مردم شریف، وفادار و انقلابی با تمامی سلایق و گرایش های سیاسی می خواهد تا با حضور حماسی، آگاهانه، انقلابی، پرشور و گسترده خود در صفوفی متحد و یکپارچه با بانگ رسای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" در راهپیمایی مردمی یوم الله 22 بهمن ماه وحدت و اقتدار ملی خود را به منصه ی ظهور رسانده و با حضور گسترده و انقلابی خود ضمن حمایت از رویش جوانه های قیام ملت های مسلمان، مشت محکمی بر دهان مستکبرین جهانی بکوبند و بار دیگر با نمایش وحدت ملی خود در راهپیمایی عظیم 22 بهمن، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را رسوا و زبون سازند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن یوم الله بیست و دوم بهمن ماه بیانیه ای صادر کرد:

جمعیت ایثارگران در دهه فجر و در آستانه 22 بهمن، ضمن تجدید میثاق با امام خمینی (ره)، شهدای گرانقدر، چونان سربازی گمنام و تسلیم فرامین و منویات مقام معظم رهبری برای تحقق و جهانگیر شدن گفتمان انقلاب اسلامی تلاش می کند و همچون قطره ای در اقیانوس پرشکوه حضور امت حزب الله در راهپیمایی عظیم بیست و دوم بهمن شرکت کرده و نابودی آمریکا، صهیونیسم و پیروزی اسلام، مسلمانان و ملت های مظلوم جهان را فریاد خواهد زد.

فرمانده سازمان پدافند غیرعامل کشور در پیامی به مناسبت 22 بهمن بیانیه ای را منتشر کرد:

ضمن دعوت جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن، مسئولیت همگان به ویژه در شرایط فعلی که هجمه هایی از دور و نزدیک، نظام اسلامی ما را نشانه گرفته است، تدبیر و رفتار سنجیده در نحوه برخورد با مسائل کشور خصوصا از سوی خواص، تاسی به سیره عملی حضرت امام(ره)، مراقبت مستمر درونی و حرکت هماهنگ و منسجم در خط ولایت فقیه است، مسلما حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن معادلات دشمن را بهم می ریزد و آنان را در رسیدن به اهداف، شومشان ناکام خواهد گذاشت و دنیا در این روز پرشکوه خواهد دید که زمین ایران اسلامی زیرپای حزب الله و مردم متدین ایران اسلامی می لرزد و یک بار دیگر اعلام وفاداری را به انقلاب اسلامی اعلام خواهند کرد.

جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن یوم الله بیست و دوم بهمن ماه بیانیه ای صادر کرد.

اینک در آستانه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، جهادگران جهاد دانشگاهی در کنار سایر اقشار مردم مسلمان ایران، بانگ وحدت آفرین الله اکبر سرمی دهند و ضمن دعوت از همگان برای حضور در راهپیمایی پرشکوه دشمن شکن 22 بهمن ماه بار دیگر با امام راحل(ره) و شهیدان این مرز و بوم اسلامی پیمان می بندند که با تبعیت کامل از ولی فقیه زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) و حفظ و تقویت روحیه استکبار ستیزی با تمام توان در راه تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی حرکت نمایند.

جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران در راهپیمایی 22 بهمن طی بیانیه ای اعلام کردند:

ما حقوقدانان به پیروی از مقتدای خویش مقام عظمای ولایت، همگام با امت بپاخاسته ایران با حضوری منسجم و موثر در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نموده و بار دیگر به مستکبرین عالم اعلام می کنیم که بر حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن تا پای جان ایستاده ایم و در این برهه حساس از زمان که استکبار جهانی با حربه های گوناگون در مقابل مان صف آرایی کرده را در یک حرکت جمعی با مشت های گره کرده نشان خواهیم داد که ملت ایران با تمامی آحاد و اقشار خود هرگونه توطئه دشمن را در دم خنثی می‌نماید.

ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن یوم الله 22 بهمن طی اطلاعیه عنوان کرد:

کارکنان ولایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن پاسداشت خون شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و گرامیداشت یاد و خاطره دوران غرورآفرین انقلاب به ویژه پیوستن تاریخ ساز ارتش به امام امت و انقلاب، این ایام فرخنده را به محضر را به محضر مبارک حضرت ولی عصر(عج)، فرماندهی معظم کل قوا و آحاد ملت شهیدپرور ایران اسلامی تبریک گفته، بیعت مجدد خود را با آرمان های والای شهدا و امام شهدا اعلام می دارد و از آحاد ملت سرافراز دعوت می نماید تا بار دیگر عزت و عظمت انقلاب اسلامی ایران را با حضور گسترده و انقلابی خود در راهپیمایی باشکوه و دشمن شکن 22 بهمن در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارند.

انجمن اسلامی پزشکان ایران در بیانیه ای از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن دعوت بعمل آوردند.

سردمداران جبهه استکبار بدانند مردم ایران، هنوز هم بر آرمان های انقلاب اسلامی خود پایبندند و ایمان آنها بر ارزش های انقلاب اگر بیش از گذشته نباشد کمتر نیست پس خیال خام سلطه بر ایران را از اذهان بیمار خود خارج کنند.

آزادگان و آزادی طلبان دنیا نیز بدانند همان گونه که دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است، امروز نیز مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در جهان حمایت می کند و با تشکیل حکومت جهانی صالحان و مستضعفان از پای نخواهند نشست که این وعده حقه الهی در تمام ادیان ابراهیمی است.

در پایان از تمامی ملت بزرگ ایران بالاخص جامعه فرهیخته پزشکان دعوت به عمل می آوریم تا لبیک گویان به ندای مقام معظم رهبری امام خامنه ای، در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شرکت نمایند.

اداره کل روابط عمومی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور ضمن تجدید میثاق با آرمان های مقدس امام راحل(ره) و اعلام تبعیت خالصانه از فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بیانیه ای را به مناسبت فرارسیدن سالروز یوم الله 22 بهمن منتشر کردند.

در این بیانیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی آمده است: همانطوری که اصحاب مسجد در مقاطع مختلف برای صیانت از دست آوردهای انقلاب اسلامی و کیان مادی و معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی فداکاری کرده‌اند. هم اکنون نیز با همان نشاط و روحیه خود را موظف به پاسداری و دفاع از ارزش های مبتنی بر فرهنگ اصیل انقلابی و جهادی می دانند.

سازمان بسیج فرهنگیان در بیانیه ای خواستار حضور گسترده و باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن شد.

تداوم راه و حفظ دستاوردها علاوه بر مقاومت و ایستادگی نیازمند هوشیاری و حضور فعال ملت در صحنه است. ما فرهنگیان بسیجی ضمن تاکید بر این مهم، خود نیز هوشیار و بصیر، مراقب تمامی افعال و اعمال فریبکارانه دشمن هستیم و در سنگر جهاد علمی فرهنگی، زیرپرچم ولایت فقیه، مجهز به سلاح روز، سربلند و سرافراز خواهیم ماند و برای حفظ انقلاب و دستاوردهای آن که حاصل خون هزاران شهید، جانباز و مفقود الاثر است از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ستاد نمازجمعه تهران مناسبت فرارسیدن یوم الله بیست و دوم بهمن ماه بیانیه ای صادر کرد.

ملت شریف ایران سرافراز هر سال حماسه سیاسی، لبیک گویان به مقتدا و امام خود امام خامنه ای(مدظله العالی)، حماسه ای به مراتب بالاتر را رقم خواهد زد و بی شک موجب خشنودی قلب مبارک یگانه قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم(عج) نیز فراهم خواهد شد که در پی آن تیر خلاصی به پیکره منحوس استکبار جهانی می زند تا بار دیگر آزادگان عالم نظاره گر سقوط قدرت های چپاولگر باشند. به امید آن که به توفیق الهی پرچمی که خونین کفنان شهید به ما سپرده اند را برافراشته نگه داریم.

ستاد نماز جمعه تهران ضمن تبریک فرارسیدن یوم الله 22 بهمن و دهه مبارک فجر به محضر مقام عظمای ولایت و ملت سترک ایران، همه اقشار مردم عزتمند ایران اسلامی را به شرکت وسیع، مقتدرانه و همه جانبه در راهپیمایی ضد استکباری 22 بهمن دعوت می نماید.

مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن سال 92 بیانیه ای منتشر کردند:

اکنون که در آستانه برگزاری مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، «اتاق اصناف تولیدی و خدمات فنی تهران»، هیأت رئیسه، رؤسا و هیأت مدیره اتحادیه ها و واحدهای تحت پوشش همگام با ملت شریف ایران همچون سنوات قبل در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حضور گسترده و ارزشی خواهند داشت و حمایت همه جانبه خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقام شامخ ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(زید عزّه) اعلام می دارند.