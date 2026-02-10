به گزارش خبرنگار مهر محمد اسلامی روز سه‌شنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح پلاسما درمانی ویژه درمان زخم‌های دیابت در شهرستان شیروان خراسان شمالی اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی با رویکردی تازه در حال توسعه زیرساخت‌های کاربردی و انسانی فناوری هسته‌ای در حوزه‌های سلامت، امنیت غذایی و صنایع پیشرفته است.

اسلامی با تاکید بر نقش حیاتی فناوری هسته‌ای در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه گفت: فناوری هسته‌ای محدود به تولید انرژی نیست و ظرفیت عظیمی در خدمت مردم دارد.

وی عنوان کرد: امروز بخشی از این مسیر، گسترش فناوری پلاسما درمانی است که مستقیما با سلامت و زندگی مردم مرتبط بوده و هدف ما این است که مردم بتوانند از این ظرفیت علمی و فناورانه به‌صورت ملموس بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به عملکرد مراکز پلاسما درمانی طی کمتر از ۲ سال گذشته گفت: تجربه این مراکز نشان می‌دهد که پلاسما درمانی نه‌تنها اثربخشی بالایی در کنترل عفونت و ترمیم زخم‌ها دارد، بلکه امید تازه‌ای به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بخشیده است.

وی افزود: آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد بیماران دیابتی با زخم مزمن که از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند، کاهش محسوسی در روند بهبود و کنترل عفونت داشته‌اند.

وی با تاکید بر پیوند فناوری هسته‌ای با سلامت و امنیت غذایی کشور اظهار کرد: ما معتقدیم فناوری هسته‌ای باید در خدمت زندگی، سلامت و رفاه مردم باشد. بخش سلامت و امنیت غذایی جزو اولویت‌های راهبردی ما است و توسعه این ظرفیت بهبود ملموس کیفیت زندگی را به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از تلاش متخصصان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پلاسما درمانی تقدیر کرد و گفت: این موفقیت نمونه‌ای روشن از توان علمی جوانان ایرانی در تبدیل علم به عمل و کاربرد واقعی در خدمت مردم است.

وی در ادامه سفر خود به شهرستان شیروان، همزمان با ایام مبارک دهه فجر، دو طرح درمانی و یک طرح صنعتی را افتتاح کرد.