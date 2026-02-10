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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

اسلامی: ۵۰ مرکز پلاسما درمانی در سراسر کشور ایجاد می‌شود

اسلامی: ۵۰ مرکز پلاسما درمانی در سراسر کشور ایجاد می‌شود

بجنورد- رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که هدف‌گذاری این سازمان ایجاد ۵۰ مرکز پلاسما درمانی در سراسر کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر محمد اسلامی روز سه‌شنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح پلاسما درمانی ویژه درمان زخم‌های دیابت در شهرستان شیروان خراسان شمالی اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی با رویکردی تازه در حال توسعه زیرساخت‌های کاربردی و انسانی فناوری هسته‌ای در حوزه‌های سلامت، امنیت غذایی و صنایع پیشرفته است.

اسلامی با تاکید بر نقش حیاتی فناوری هسته‌ای در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه گفت: فناوری هسته‌ای محدود به تولید انرژی نیست و ظرفیت عظیمی در خدمت مردم دارد.

وی عنوان کرد: امروز بخشی از این مسیر، گسترش فناوری پلاسما درمانی است که مستقیما با سلامت و زندگی مردم مرتبط بوده و هدف ما این است که مردم بتوانند از این ظرفیت علمی و فناورانه به‌صورت ملموس بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به عملکرد مراکز پلاسما درمانی طی کمتر از ۲ سال گذشته گفت: تجربه این مراکز نشان می‌دهد که پلاسما درمانی نه‌تنها اثربخشی بالایی در کنترل عفونت و ترمیم زخم‌ها دارد، بلکه امید تازه‌ای به بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن بخشیده است.

وی افزود: آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد بیماران دیابتی با زخم مزمن که از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند، کاهش محسوسی در روند بهبود و کنترل عفونت داشته‌اند.

وی با تاکید بر پیوند فناوری هسته‌ای با سلامت و امنیت غذایی کشور اظهار کرد: ما معتقدیم فناوری هسته‌ای باید در خدمت زندگی، سلامت و رفاه مردم باشد. بخش سلامت و امنیت غذایی جزو اولویت‌های راهبردی ما است و توسعه این ظرفیت بهبود ملموس کیفیت زندگی را به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین از تلاش متخصصان داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پلاسما درمانی تقدیر کرد و گفت: این موفقیت نمونه‌ای روشن از توان علمی جوانان ایرانی در تبدیل علم به عمل و کاربرد واقعی در خدمت مردم است.

وی در ادامه سفر خود به شهرستان شیروان، همزمان با ایام مبارک دهه فجر، دو طرح درمانی و یک طرح صنعتی را افتتاح کرد.

کد مطلب 6745040

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
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      پاسخ
      ان شالله

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