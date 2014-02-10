تهدیدات زیست محیطی در کشور جدی است/ سبک زندگی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در ادامه سفر یک روزه به استان قزوین عصر دوشنبه در جمع روسای دانشگاهها، تشکل های مردم نهاد و مدیران و نمایندگان HSE صنایع و ادارات استان که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: در فضای جدیدی که در دولت تدبیر و امید ایجاد شده بستر استفاده از اندیشه های نو و خلاقانه همه گروهها فراهم شده و نشست امروز با صنعتگران و روسای دانشگاهها برای برخورداری از دیدگاه، اندیشه و نقد فرهیختگان در حوزه محیط زیست است.

ابتکار افزود: با طرح متقابل دیدگاههای گروههای مختلف و پیشنهادهای افراد در فضایی باز و انتقاد پذیر باید به راهکارهای اجرایی برسیم و با درک متقابل در خصوص موضوعات زیست محیطی به نتایج موثری برسیم.

تهدیدات زیست محیطی کشور جدی است

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: تهدیدات زیست محیطی جدی است و فرصتی در این دولت ایجاد شده تا با تدبیر و مدیریت در زمینه محیط زیست به جایگاه قابل قبولی برسیم زیرا در حال حاضر چالش های جدی داریم و آلودگی آب، هوا، خاک و خشک شدن تالابها، مشکلات رودخانه ها، حیات وحش، تهدید تنوع زیست محیطی به گونه ای است که برای رفع این تهدیدات به نظر اندیشمندان و صاحب نظران نیازمندیم.

قزوین در محیط زیست ظرفیت الگوسازی دارد

رئیس سازمان محیط زیست کشور ظرفیت استان قزوین در اجرای طرح های کشوری را مناسب دانست و یادآورشد: قزوین در زمینه آموزش، صنعت، مدارس سبز، ظرفیت الگوسازی دارد و برگزاری مسابقه در سطح ملی با موضوع حقوق طبیعت می توان برای حفظ این حقوق اقدام کرد.

این مسئول بیان کرد: نمایندگان تشکل های مردم نهاد پیشنهادات خوبی در سفر امروز به ما ارائه کردند و دانشگاهیان در پژوهش، نوآوری قابلیت های خوبی دارند که با حمایت از شرکت های دانش بنیان امیدواریم بتوانیم با خلاقیت افراد مستعد برای حل مسائل زیست محیطی اقدام کنیم.

وی افزود: حافظان اصلی محیط زیست مردم هستند و رفتار و شیوه زندگی مردم نقش تعیین کننده ای در صیانت از محیط زیست دارد که باید بپذیریم سبک و روش زندگی امروز ما مناسب نیست و الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی، صنعت، زیبنده ما نیست و باید تغییر کند زیرا از نظر محیط زیست ما را آسیب پذیر کرده است.

ابتکار تصریح کرد: گازهای گلخانه ای بحران اقتصادی آینده جهان است و متاسفانه ما در این زمینه در جایگاه هفتم قرار داریم که جایگاه خوبی نیست و گرم شدن زمین عوارض مختلفی برای جامعه بشری دارد که برای رفع آن نیازمند مشارکت همگانی هستیم.

تغییر الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و خانگی ضروری است

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: الگوی مصرف در بخش کشاورزی قابل قبول نیست و در امور صنعتی، شهری هم این روش ها باید اصلاح شود و بدون حرکت مردم این مسیر اصلاح شدنی نیست.

وی از دانشگاهیان خواست مسائل زیست محیطی را بدقت رصد کنند و در فضایی که در دولت تدبیر و امید برای استقبال از نقد ایجاد شده در فضایی آزاد و در چارچوب قانون هم دانشگاهیان و هم تشکل های مردم نهاد با انتقادات خود و ارائه راهکارهای منطقی به رفع مسائل زیست محیطی کمک کنند.

ابتکار یادآورشد: دوره تقابل در محیط زیست گذشته و باید کاری کنیم تا در کنار توسعه، مسائل زیست محیطی هم رعایت شود و می توان مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با دوری از شعار در کنار توسعه صنعت با یک جهت گیری ملی در مسیر رویکرد دولت با همکاری مجلس، تشکلها و فرهیختگان به رشد اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کرد.

وی اظهارداشت: همه کسانی که در این نشست حضور دارند می توانند اتاق فکر ما باشند و در مورد مسائل زیست محیطی به ما مشورت و ایده بدهند تا بتوانیم از سرمایه های انسانی و منابع طبیعی خود بخوبی صیانت کنیم.

در این مراسم احسان لشگری قهرمان کشتی جهان و دارنده مدال نقره المپیک به عنوان یکی از دوستداران محیط زیست پیشنهاد کرد با آموزش کودکان و نیز برگزاری مسابقات زیست محیطی برای نونهالان و خردسالان زمینه نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی در میان دانش آموزان فراهم شود که این طرح مورد استقبال معاون رئیس جمهور قرار گرفت.

در این جلسه علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در خصوص داشتن جسارت مسئولان محیط زیست برای جلوگیری از آلودگیهای صنعتی، علی رجب پور رئیس پارک علم و فنآوری استان، در خصوص آمادگی شرکت های دانش بنیان برای تغییر سوخت نیروگاهها به ال ان جی، نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در مورد استفاده از ظرفیت های دانشگاهی برای ارائه طرح های زیست محیطی، داوران نماینده تشکل های مردم نهاد در مورد حمایت جدی از ظرفیت انجمن های مردمی، حیدریان نماینده HSE شرکت نستله در ایران در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی در واحدهای صنعتی نکاتی را متذکر شدند.

در این نشست که مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتای، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری هم حضور داشتند شرکت کنندگان سوالات خود را در خصوص وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه، حمایت از تشکل های مردم نهاد، ترسیم چشم انداز محیط زیست کشور، آموزش کودکان در مقطع ابتدایی مطرح کردند که خانم ابتکار به آنها پاسخ گفت.