به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با اشاره به اینکه استان گلستان ظرفیت‌های بسیار بالا و مناسبی در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی دارد، گفت: دولت تلاش می‌کند با جذب منابع، مشکلات استان‌ها را رفع کند.

روحانی در ادامه با بیان برخی مشکلات زیست محیطی کشور در مناطق مختلف، گفت: متأسفانه عدم توجه کافی به مسائل زیست محیطی در مرحله کارشناسی و آغاز اجرای پروژه‌ها در گذشته باعث بروز برخی مشکلات در اجرای پروژه‌ها شده است اما در عین حال دغدغه حفظ محیط زیست نباید منجر به تعطیلی پروژه‌ها شود بلکه باید سیاست‌های توسعه کشور همراه با سیاست‌های حفظ محیط زیست باشد.

رئیس‌جمهوری اتصال خط آهن گرگان به مشهد را که از خواسته‌های نمایندگان استان است به عنوان هدف مشترک دولت و نمایندگان توصیف کرد و ادامه داد: دولت تدبیر و امید توجه خاصی به موضوع گسترش راه آهن دارد و معتقد است باید اتکا حمل و نقل به ویژه انتقال کالا و بار عمدتاً، به خطوط ریلی منتقل شود.

روحانی خاطر نشان کرد: باید به سرمایه‌های ملی و داخلی اتکا کنیم و ضمن توجه به فعال کردن و به میدان آوردن سرمایه‌های مردم و ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌های خارجی را نیز ترغیب کنیم تا به داخل کشور جذب شود، چرا که به عنوان مثال کشور در عرصه‌ای مثل صنایع نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد که باید از مسیرهای مختلف تأمین شود.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: نمایندگان استان و متنفذین منطقه‌ای استانی می‌توانند به کمک دولت بیایند تا هم سرمایه‌های داخلی به عرصه رشد و پیشرفت استان و کشور وارد شود و هم ایرانیان خارج از کشور و به خصوص گلستانی های مقیمِ خارج، ترغیب به انتقال سرمایه‌های خود به داخل کشور شوند.

روحانی تلاش دولت را معطوف به تأمین منابع با اتکا به جذب سرمایه‌های ملی و خارجی، در عین حفظ عزت و استقلال کشور عنوان کرد.

روحانی با اشاره به سفر داووس، گفت: این سفر اساساً برای تبیین شرایط جدید ایران و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران صورت گرفت.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه بیش از پیش نیاز به وحدت و همفکری داریم، گفت: نمایندگان مجلس، دولت و همه گروه‌ها باید دست به دست هم دهند تا با همکاری یکدیگر عزت و پیشرفت کشور را رقم بزنیم؛ پیشرفت و عظمت کشور نباید متوقف بر یک جناح باشد چرا که موقعیت و اثرگذاری ایران در منطقه و جهان دقیقاً به وحدت مرتبط است.

پیش از سخنان دکتر روحانی، نمایندگان استان گلستان به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات شهرهای این استان پرداختند. بیکاری، پایین‌تر بودن شاخص پیشرفت و درآمد استان از میانگین کشوری،‌ نیازهای استان به ارتقا سطح آموزش عالی و امکانات بهداشتی و درمانی، لزوم اتصال استان به شبکه سراسری راه آهن، مهار آب‌های سطحی و سیلاب‌ها، استفاده مناسبتر از ظرفیت‌های کشاورزی استان، توجه بیشتر به توسعه صنعتی در گلستان،‌ رسیدگی به مسائل زیست محیطی، رفع مشکلات آب آشامیدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری گلستان از جمله مسائلی بود که نمایندگان در سخنان خود مطرح کردند.