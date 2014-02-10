به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، حجت الاسلام علیرضا علیپور رئیس کمیته نظارت و بازرسی سازمان لیگ و دبیر کمیته اخلاق گفت: جلسه ویژه هماهنگی در محل فدراسیون فوتبال با حضور کفاشیان، آیت اللهی، محمد نبی، بهروان، محمد زاده، حمیسی، دپارتمان داوری و دپارتمان کمیته مسابقات تشکیل شد و تصمیماتی را درباره چگونگی کنترل و نظارت ویژه بر مسابقات باقیمانده گرفته شد.



وی گفت: با توجه به اینکه مسابقات لیگ های فوتبال ایران در هفته های پایانی بوده و با لحاظ قرارداد فیمابین باشگاه بازیکن و مربی و رعایت حقوق متقابل کلیه بازیکنان، مربیان، مدیران تیم ها ملزم به همکاری کامل و مقرر در قرارداد با باشگاهها بوده و هر گونه عدم حضور در تمرینات، عدم همراهی بازیکنان و مربیان با تیم هایشان در مسابقات، مصاحبه علیه باشگاه و مسئولین عالی رتبه ورزش کشور و تحریک به عدم حضور سایر بازیکنان در تمرین و مسابقه تیم مربوطه و همراهی نکردن تیم، تخلف محسوب شده و می تواند از مقدمات ورود به اقدام به تبانی محسوب و وفق مقررات موجبات محرومیت اشخاص را از یک تا چند سال فراهم آورد.



وی گفت: کمیته نظارت و بازرسی سازمان لیگ های فوتبال و دبیر خانه کمیته اخلاق و اداره حراست مرتبا موارد مرتبط را رصد و موظف است گزارشات ارسالی را با قید فوریت پیگیری و برابر مقررات با متخلفین برخورد کرد.



رئیس کمیته نظارت و بازرسی سازمان لیگ و دبیر کمیته اخلاق در پایان به همه اشخاص حقیقی و حقوقی فوتبال،گفت: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فوتبال با رعایت حقوق متقابل از اینگونه اقدامات به طور جدی اجتناب کنند و از مصاحبه بر علیه مسئولین باشگاه و مسئولین ورزش خودداری و طبق قرارداد تا پایان فصل نسبت به انجام وظایف خود پایبند باشند. بر همین اساس باشگاههای مربوطه نیز در اجرای تعهدات قراردادی خود با بازیکنان و مربیان نیز باید تمهیدات لازم را پیش بینی و اجرا کنند.