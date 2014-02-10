۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۲۷

حجت الاسلام میرعمادی:

حضور باشکوه ملت در راهپیمایی 22 بهمن سیلی محکمی به استکبار خواهد بود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: حضور باشکوه ملت در راهپیمایی 22 بهمن سیلی محکمی به استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بیان داشت: مردم بابصیرت ایران اسلامی همواره حضور در راهپیمایی 22 بهمن را یک تکلیف شرعی، ملی و انقلابی دانسته و می دانند.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر حماسه ای بزرگ را خلق خواهند کرد، بیان داشت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در صفوف ملت و کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه است که ملت هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی امسال نیز کوبنده تر و مستحکم تر از سالهای گذشته در راهپیمایی 22 بهمن حاضر خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد راهپیمایی 22 بهمن را صحنه نمایش اقتدار نظام و قدرت نمایی ملت دانست و بیان کرد: همچنین حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی بیعتی دوباره با آرمانهای انقلاب، نظام و رهبری است.

حجت الاسلام میرعمادی از راهپیمایی روز 22 بهمن به عنوان صحنه تجدید میثاق امت با ولایت و رهبری یاد کرد و گفت: حضور باشکوه ملت در صفوف به هم پیوسته راهپیمایی 22 بهمن ضمن مخابره پیام وحدت و همدلی همیشگی ملت ایران، توطئه های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه سربلندی، عزت و بزرگی امروز ملت ایران به برکت نهضت امام بزرگوار و تدابیر هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است عنوان کرد: 22 بهمن روزی است که ملت ایران قدرت خود را به رخ دنیا می کشد و پاسخی کوبنده به یاوه گویی های آمریکایی ها خواهد داد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امسال راهپیمایی 22 بهمن به دلیل رفتارهای توهین آمیز آمریکاییها از حساسیت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: ملت ایران با شعار کوبنده "مرگ بر آمریکا" پاسخ این اظهارات سخیف را می دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر ضرورت حرکت مردم و مسئولان بر محور ولایت فقیه تصریح کرد: راه نجات در صحنه های مختلف و مقابله با توطئه های دشمنان تبعیت از ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: میزان و ملاک ملت ایران اسلامی نیز رهبری و ولایت فقیه است و هر کسی از ولایت فاصله گرفت مردم نیز او را طرد خواهند کرد.

