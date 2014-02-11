به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته از آغاز اجرای طرح توزیع سبد کالایی بین اقشار مختلف مردم می گذرد و با گذشت این مدت زمان مشکلات اجرای طرح به مرور مشخص شد، مشکلاتی که بسیاری از شهروندان را دچار سختی و ناراحتی کرد.

در این بین مسائل و مشکلات مربوط به سیستم بانکی و معضلات کارت های بانکی از جمله این موارد بود که باعث سرگردانی و سردرگمی برخی از افراد جامعه شد. با وجود اینکه مسئولان بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بودند که نظام بانکی برای اجرای این طرح آماده است، اما واقعیت ها چیز دیگری را نشان داد.

عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و در اصل نظام بانکی کشور، وزارت تعاون و وزارت صنعت به این مسائل دامن زد؛ با وجود اینکه سبد کالایی به برخی از افراد تعلق می گرفت، اما کارت های بانکی این افراد دارای اعتبار کافی نبوده، یا تاریخ آنها از اعتبار ساقط شده بنابراین این افراد برای دریافت کارت بانکی به شعب مراجعه می کنند و شعب بانکی کارت دیگری برای آنها صادر می کند.

نکته قابل توجه این است که کارت جدید بانکی که توسط شعب صادر می شود، دارای شماره جدید است و با شماره کارت قبلی که تاریخ اعتبار آن گذشته است، تفاوت دارد و سامانه مربوط به توزیع کالا، شماره کارت جدید را نمی شناسد. بر این اساس با توجه به ناشناخته بودن شماره کارت جدید بانکی، فروشگاه های توزیع کننده سبد کالا به این افراد سبد کالا ارائه نمی دهند.

این در حالی است که نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی باید برای رفع چنین معضلاتی اطلاع رسانی درستی داشته باشد. حتی به روز رسانی صدور کارت های بانکی که البته در حال حاضر 72 ساعته است نیز ان معضل را ساماندهی نمی کند.

به روز رسانی شماره کارت های بانکی در سامانه هدفمندی یارانه ها به صورت خودکار نیز هنوز اجرایی نشده ونگرانی هایی برای این افراد بودجود آورده است. این مشکلات در حالی همچنان لاینحل باقی مانده است که مشمولان جدید همچنان به دریافت کنندگان سبد کالا افزوده می شوند و تعداد افرادی که با مشکل مواجه می شوند، به تدریج بیشتر می شود.

همچنین با توجه به اینکه ترافیک کاری شبکه بانکی کشور در ماه پایانی سال یعنی اسفندماه به اوج خود می رسد و سبد کالایی ماه پایانی سال در نیمه اسفندماه به مردم ارائه خواهد شد، لازم است که مشکلات ایجاد شده برای مردم ساماندهی شود تا اشکالاتی در نظام‌های پرداخت و شبکه کارت خوان‌های فروشگاهی ایجاد نشود و بانک‌های کشور لازم است که از هم اکنون در تدارک شرایط و فراهم کردن امکانات برای آن زمان باشند.