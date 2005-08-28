كشتي طوفان زده وزارت كشور را به نقطه تعادل كشور تبديل كردم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، موسوي لاري كه در مراسم توديع خود سخن مي گفت ، افزود : هنگامي كه مسووليت وزارت كشور را بر عهده گرفتم ، اين وزارتخانه كشتي طوفان زده بود و آن را به نقطه تعادل كشور تبديل كردم تا احساس آرامش بر جامعه حاكم شود.

وزير كشور سابق برگزاري انتخابات را از وظايف اصلي وزارت كشور دانست و با اشاره به برگزاري هفت سال انتخابات سالم در كشور ادامه داد : آنچه در زمينه انتخابات و ديگر مسايل در هفت سال گذشته در وزارت كشور اتفاق افتاد كاملا قابل دفاع است و هيچ كس نمي ‌تواند خدشه ‌اي به آن وارد كند.

موسوي لاري تاكيد كرد : اگر چه برخي از دوستان نزديك، از عملكرد ما در اجراي انتخابات ناراضي بودند، اما مديران وزارت كشور در دفاع و حمايت از قانون صلابت داشته و متولي اجراي قانون بوده ‌اند.

وزير كشور دولت خاتمي مهمترين مساله در انتخابات را "دست يابي انتخاب‌ شوندگان و انتخاب ‌كنندگان به حقوق خود در محدوده قانون" عنوان كرد و با اشاره به چالش هاي وزارت كشور و شوراي نگهان قانون اساسي بر سر اين موضوع ، گفت : انتخابات معبر جابه جايي قدرت است و طبيعي است كه هر كس دوست دارد از اين معبر به طريق خود عبور كند.

به گفته موسوي لاري، وزارت كشور در هفت سال گذشته از همه ظرفيت‌ هاي قانوني براي برگزاري انتخابات سالم در كشور بهره برد و در اين مسير به طور طبيعي با مشكلات متعددي مواجه شد.

وي با تاكيد بر اين كه وزارت كشور به خاطر پايداري در مواضع خود در حوزه انتخابات با مشكلات فراواني مواجه شد، افزود : ما هفت انتخابات مختلف را در اين دوره هفت ساله برگزار كرديم كه در همه آنها وزارت كشور دفاع از دو طرف انتخاب كننده و انتخاب‌ شونده و صلابت در برگزاري انتخابات را در برنامه خود قرار داده بود.

موسوي لاري خاطرنشان كرد: در انتخابات مجلس ششم نيز كه به علت برخي مناقشات كار به دستگاه قضايي كشيده شد وزارت كشور سربلند بيرون آمد و مشخص شد مديران اين وزارتخانه هيچ گونه تخلفي را در حوزه اجراي وظايف و مسووليت هاي خود مرتكب نشده بودند.

او اضافه كرد: ما در انتخابات در زمينه اجراي قانون با مشكلاتي مواجه بوديم كه بهتر است آقاي پورمحمدي آنها را مد نظر قرار دهد تا در آينده شاهد برگزاري هر چه بهتر انتخابات در كشور باشيم.

موسوي لاري يكي از عمده مشكلات در حوزه انتخابات را "شكل گيري غير قانوني دفاتر نظارتي شوراي نگهبان" عنوان كرد.

وزير كشور سابق بار ديگر بر قانون مداري تاكيد كرد و خاطر نشان كرد كه "هيات‌ هاي نظارت و اجرايي بايد بررسي ‌هاي خود را بر مدار قانون انجام دهند".

موسوي لاري در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به وجود نگاه ‌هاي متفاوت به مجموعه وزارت كشور، خاطر نشان كرد: يك نگاه وزارت كشور را مسوول حفظ نظم و امنيت كشور مي‌ داند و نگرش ديگر به گونه ‌اي وسيع فراهم آوردن شرايط امنيت قابل قبول را از وظايف وزارت كشور دانسته و معتقد است كه اين وزارتخانه متولي آماده كردن شرايط براي انجام وظايف ساير دستگاه ‌هاي اجرايي است.

موسوي لاري در عين حال تاكيد كرد كه "وزارت كشور متولي امور داخلي است و بايد شرايط رشد متوازن را فراهم كند و براي تحقق اين امر، مشاركت و بها دادن به خواست مردم يك ضرورت است".

او متذكر شد : نمي ‌توان به فراهم آمدن شرايط توسعه متوازن فكر كرد، اما عوامل موثر در آن را ناديده گرفت.

وزير كشور دولت خاتمي توضيح داد: جريانات فكري متنوع و سلايق مختلف در كشور وجود دارد كه اگر بتوانيم از آن استفاده و زمينه تحقق حقوق شهروندي را به گونه ‌اي كه همه احساس كنند در اداره كشور حضور دارند، فراهم كنيم حركت به سوي توسعه ادامه پيدا مي ‌كند.

وزير كشور سابق با تاكيد بر اين كه "سلايق را نمي ‌توان سركوب كرد" متذكر شد : چنانچه مي ‌پذيريم تنوع ديدگاه ‌ها وجود دارد، بايد در فضاي متنوع ديدگاه ‌ها و سلايق تعامل و همكاري داشته باشيم ؛ همانطور كه اين مبحث در وزارت كشور به شكل ‌گيري خانه احزاب و توسعه احزاب در كشور منجر شد.

وي اضافه كرد: از سويي گفته مي ‌شود كه نظام سلايق مختلف را مي‌ پذيرد و مسوولان نظام نيز بر اين مساله تاكيد داشتند، اما از طرفي عده ‌اي قانون شكن وقتي حرف مخالف نظر آنها گفته مي‌ شد، اقدام به جنجال و آشوب مي ‌كردند و ما در چنين شرايطي بايد وضعيت را آرام مي ‌كرديم و به گونه ‌اي عمل مي ‌كرديم كه قانون شكنان نتوانند با هياهو و جنجال تفكرات خود را غالب كنند.

وزير كشور دولت خاتمي با بيان اين كه "سعي كرديم كه هدف را اشتباه نگيريم" هدف را "حفظ كرامت شهرونداني دانست كه در جمهوري اسلامي زندگي مي ‌كنند" و تصريح كرد كه در راستاي اجراي اين هرف عده، وزارت كشور توانست همه گروه‌ ها و افراد را در مدار قانون مورد احترام قرار دهد.

موسوي لاري گفت كه اگر در اين زمينه ناكامي هايي نيز وجود داشته است، علت آن به مسايل و عوامل بيروني برمي گردد كه بايد در جاي خود مورد توجه قرار گيرد، اما به علت آن كه مراسم توديع خود را "محفلي ارزشمند" توصيف كرد، از ذكر جزييات اين عوامل و موانع خودداري كرد.

موسوي لاري، "تمركز در مركز" را از "مانع توسعه" عنوان كرد و بر لزوم "افزايش اختيارات مسوولان مناطق مختلف كشور" تاكيد كرد.

وزير كشور دولت گذشته، در خاتمه با اشاره به وجود مديران متعهد و توانا در وزارت كشور و تبيين جهت گيري هاي اين وزارتخانه در سال هاي اخير، ابراز اميدواري كرد كه وزير كشور جديد بتواند با استفاده از سوابق اجرايي خود، اين مجموعه را تكميل كرده و كار را ادامه دهد.

موسوي لاري تاكيد كرد: آقاي پورمحمدي كه از حمايت مجلس، دولت و بيت شريف مقام معظم رهبري برخوردار است، مي ‌تواند مشكلات اجرايي موجود را به خوبي حل كرده و وزارت كشور را به نقطه مطلوب رهنمون سازد.

گفتني است، در پايان سخنان وزير كشور، با اهداي يك جلد كلام الله مجيد از سوي مديران ارشد وزارت كشور، از خدمات موسوي لاري تقدير شد.