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۲۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲

حذف دوپیمانکار کم کار از سایت تهرانسر/30 درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند

حذف دوپیمانکار کم کار از سایت تهرانسر/30 درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به حذف دو پیمانکار کم کار در سایت مسکن ویژه تهرانسر، گفت: 15 ماه پس از انعقاد قرارداد واحدها تحویل متقاضیان می‌شود.

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت پیمانکاران در مسکن ویژه تهرانسر، اظهار داشت: دو پیمانکار سایت تهرانسر که کم کاری داشتند و به تعهدات خود عمل نمی‌کردند از کار کنار گذاشته شدند و دو پیمانکار دیگر جایگزین آنها خواهند شد.

وی با بیان اینکه سه پیمانکار هم از گذشته در سایت تهرانسر فعال بودند، بیان کرد: با افزایش دو پیمانکار تعداد سازندگان به 5 شرکت می‌رسد که با این روند، ساخت و ساز مسکن ویژه با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص زمان تحویل واحدهای مسکن ویژه، گفت: 15 ماه پس از انعقاد قرارداد با متقاضیان، واحدها تحویل داده می‌شود که در نهایت سال 94 زمان تحویل واحدها خواهد بود.

واحدی همچنین در خصوص تعداد اجاره نشین ها در تهران، با اشاره به اینکه در کل کشور 30 درصد اجاره نشین داریم، گفت: تعداد اجاره نشین ها در تهران بالاتر از این رقم است.

کد مطلب 2234762

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