ثبت نام برای تلویزیون اینترنتی بعد از هماهنگی با سازمانهای مربوطه

مجید زاهدی وش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت ارائه خدمات تلویزیون تعاملی در کشور که پیش از این قرار بود ثبت نام آن در 6 شهر از اواخر بهمن ماه آغاز شود، اظهار داشت: آمادگی های فنی و اجرایی لازم برای ثبت نام ارائه سرویس صورت گرفته است و در حال مذاکره با سازمانهای مرتبط برای ارائه این سرویس هستیم.

وی با بیان اینکه زمان ثبت نام برای دریافت تلویزیون تعاملی هنوز قطعی نشده است، افزود: چنانچه زمان نهایی ارائه این خدمات قطعی شد اطلاع رسانی مناسب صورت خواهد گرفت.

زاهدی وش با تاکید براینکه در صورت نهایی شدن هماهنگی های در حال انجام، ممکن است ثبت نام برای واگذاری این سرویس تا پایان سال جاری صورت گیرد افزود: در حال هماهنگی برای ارائه سرویس با شورایعالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات هستیم.

مدیرعامل سروش رسانه گفت: این هماهنگی ها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است و ثبت نام IP مدیا پس از انجام هماهنگی ها صورت خواهد گرفت.

به گزارش مهر، دی ماه امسال مجری پروژه تلویزیون تعاملی اعلام کرد که با همکاری مرکز فضای مجازی سازمان صدا و سیما و شرکت مخابرات ایران، تلویزیون تعاملی رسانه مهر را به عنوان نخستین اپراتور IP مدیای کشور در 6 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و قزوین تا فروردین ماه 93 واگذار می کند که ثبت نام این سرویس قرار است از پایان بهمن ماه آغاز شود.

هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذاری سرویس تلویزیون اینترنتی از سوی سازمان صدا و سیما را بدون دریافت پروانه فعالیت از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، غیرقانونی اعلام کرد و گفت: چهارچوبهای اولیه واگذاری سرویس تلویزیون اینترنتی – IP مدیا- برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و در دستور کار این مرکز قرار دارد.

براساس توافقات صورت گرفته با مجری پروژه IP مدیا، قرار است این سرویس در عرض 30ماه به 1.5 میلیون مشترک ارائه شود.