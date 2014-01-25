آخرین وضعیت ارائه تلویزیون اینترنتی/ آغاز ثبت نام از اواخر بهمن

مجید زاهدی وش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مذاکره و جلسات کارشناسی برای ارائه سرویس تلویزیون تعاملی - IP مدیا- میان سروش رسانه و شرکت مخابرات ایران در حال انجام است، اظهار داشت: مکانیزم ثبت نام و پشتیبانی از این سرویس هنوز تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه قرار است پرتال خاصی برای اطلاع رسانی و نحوه ثبت نام این سرویس طراحی شود، گفت: اینکه ثبت نام سرویس توسط شرکت مخابرات و شرکتهای PAP - ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت - انجام پذیرد و یا مجری طرح این مسئولیت را عهده دار شود هنوز مشخص نشده است.

مدیرعامل سروش رسانه تاکید کرد: طی دو هفته آینده جزئیات ارائه این سرویس و نحوه ثبت نام آن برای متقاضیان اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

وی آبونمان ماهانه IP مدیا را 15 هزار تومان عنوان کرد و با بیان اینکه متقاضیان باید هزینه ست آپ باکس را نیز بپردازند گفت: دایری و دریافت این سرویس در فروردین ماه خواهد بود.

زاهدی وش با تاکید براینکه تلاش می شود ثبت نام این سرویس تا پایان بهمن ماه آغاز شود گفت: در فاز نخست این سرویس در 6 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و قزوین ارائه می شود.

به گفته وی در زمینه ارائه بستر اینترنتی این خدمات نیز مقرر شده شرکت مخابرات ایران با شرکتهای ارائه دهنده اینترنت - PAP - وارد مذاکره شود.

به گزارش مهر، براساس توافقات صورت گرفته با مجری پروژه IP مدیا، قرار است این سرویس در عرض 30ماه به 1.5 میلیون مشترک ارائه شود.

پیش از این یکی از مسئولان پروژه به مهر گفته بود: برای شروع ارائه این سرویس به 20هزار کاربر در 22 بهمن ماه، تلویزیون تعاملی می دهیم اما برای پوشش 100هزار کاربر پیش بینی می شود ارائه سرویس تا پایان فروردین ماه به طول انجامد.