تشکیل فراکسیون حامیان دولت با 70 نماینده مجلس / انشعاب «صدای ملت» از فراکسیون رهروان

عابد فتاحی نماینده اصلاح طلب مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اهمیت تشکیل فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس گفت: با تشکیل این فراکسیون آرایش سیاسی مجلس تغییر کرده و با حضور دو فراکسیون دیگر یک مثلث شکل خواهد گرفت.

این عضو اصلاح طلب مجلس در ادامه افزود: سازوکار تشکیل فراکسیون اصلاح طلب «صدای ملت» انجام گرفته و این فراکسیون در حدود 70 عضو از نمایندگان مجلس خواهد داشت؛ این تعداد باعث می شود وزن سه فراکسیون اصولگرایان، رهروان ولایت و صدای ملت در مجلس متعادل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم با تشکیل این فراکسیون موافق هستند گفت: بله؛ ما تا امروز تنها به خاطر آقای لاریجانی رئیس مجلس تشکیل این فراکسیون به تاخیر انداختیم؛ چرا که با تشکیل فراکسیون صدای ملت بیشترین ریزش را فراکسیون رهروان خواهد داشت.

فتاحی با بیان اینکه قرار بود بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه در نشستی تشکیل فراکسیون صدای ملت را اعلام کنیم گفت: احساس میکنیم در بدنه مجلس نسبت به دولت روحانی کم لطفی وجود دارد و نمایندگان حامی دولت باید در مجلس حمایت از دولت را بیشتر و بهتر نشان دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا علی مطهری هم عضو فراکسیون صدای ملت است گفت: بله، همه اصلاح طلبان و نمایندگان مستقل مجلس عضو این فراکسیون هستند.

این عضو اصلاح طلب مجلس همچنین در پاسخ به اینکه آیا دولت نیز از فراکسیون صدای ملت حمایت می‌کند گفت: ما از دولت حمایت می‌کنیم؛ نیازی به حمایت دولت از ما نیست. چون احساس می‌کنیم راست و چپ دولت را می زنند، البته انتقاد حق نمایندگان است اما نقدها کمی بیش از حد شده است.