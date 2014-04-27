۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

فراکسیون اعتدال در پی ادامه ریاست لاریجانی بر مجلس است/ برای انتخابات هیئت رئیسه نامزد معرفی می کنیم

عضو هیات موسس فراکسیون جریان سوم مجلس شورای اسلامی موسوم به اعتدال ضمن اعلام حمایت از ادامه ریاست لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی از بررسی نامزد هایشان برای انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: در جلسه هیات موسس فراکسیون جریان سوم مجلس شورای اسلامی نامزدهای این فراکسیون برای انتخابات هیات رئیسه بررسی شد معتقدیم افرادی باید در هیات رئیسه مجلس حضور داشته باشند که منافع مردم را در نظر داشته باشند و افرادی دارای نفوذ در مجلس توانمند و ناظر بوده و بتوانند مجلس را به بهترین شکل اداره کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فراکسیون جریان سوم مجلس نگاه سیاسی به انتخابات هیات رئیسه مجلس ندارد و از ادامه ریاست لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی حمایت می کند.

به گزارش مهر انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اوایل خرداد ماه برگزار می شود. سال های گذشته غلامعلی حداد عادل از سوی فراکسیون اصولگریان و علی لاریجانی از سوی فراکسیون رهروان برای ریاست مجلس نامزد می شدند.

