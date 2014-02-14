مسئولان حمايت و درايت مردم را با رفع مشكلات آنها پاسخ دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به حضور حماسي و افتخار آفرين مردم سراسر استان يزد در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن همچون مردم سراسر كشور اسلامي اظهار داشت: از همه مردم و آحاد ملت به ويژه مردم بزرگوار استان يزد به خاطر حضور افتخار آفرين و با نشاط آنها در اين راهپيمايي قدرداني مي كنم.

وي عنوان كرد: حركت مردم در راهپيمايي 22 بهمن، بار ديگر روح نشاط و شادابي را در انقلاب دميد و روح امام خميني (ره) و شهدا از اين حركت مردم شاد و خاطر دشمنان غمگين شد.

رويكرد رسانه هاي خارجي نسبت به حضور مردم در راهپيمايي متفاوت شده است

امام جمعه يزد با اشاره به واكنش رسانه ها در مخابره اخبار راهپيمايي 22 بهمن اظهار داشت: بيشتر رسانه هاي خارجي براي تشريح حضور مردم ايران در راهپيمايي از تعابير "حركت هاي ميليوني" و ... استفاده كردند در حالي كه تاكنون سابقه نداشته و آنها همواره در صدد كمرنگ نشان دادن حضور مردم بودند و جمعيت هاي ميليوني را صدها و هزاران نفر مخابره مي كردند.

وي تصريح كرد: دشمن هرگز گمان نمي كرد كه ملت ايران چنين عظمت و جمعيتي داشته باشد و شجاعت و فهم و درايت ملت ايران را هرگز تا اين حد بزرگ و زيبا نديده بود.

ناصري با اشاره به كلامي از بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) بيان كرد: ايشان فرموند: "من به جرات مي گويم كه ملت ايران بهتر از ملت حجاز در عهد رسول خدا (ص) و اميرالمومنين (ع) است.

خطيب جمعه يزد خاطرنشان كرد: مردم ايران، روشن، بيدار و آگاه هستند و اين تعريف صحيح و كاملي از بصيرت است.

وي ادامه داد: دشمن تلاش هاي بسياري مي كند تا با تحريم هاي اقتصادي و با فشارهاي مادي، ما را به زانو درآورد اما ملت ما بصيرت دارد و به انقلابي كه انجام داد ايمان دارد و امام خميني (ره)، آرمانهاي شهدا و مسئله دين و اعتقاداتش برايش حائز اهميت است.

در هيچ كجاي دنيا نظير بصيرت ملت ايران مشاهده نشده است

ناصري تاكيد كرد: بصيرت و آگاهي، بالاتر از اين كه ملت ايران داشت و آن را به نمايش گذاشت، در هيچ كجاي دنيا نظير ندارد و ملت ايران ملتي منحصر به فرد است.

خطيب جمعه يزد خاطرنشان كرد: در راهپيمايي 22 بهمن، از نوجوانان تا پيرزن ها و پيرمردها حضور داشتند و در مصاحبه هايي كه با آنها انجام مي شد، بسيار زيبا تعابير خود از حضور در راهپيمايي را مطرح مي كردند و معتقد بودند كه دشمن بايد گزينه هايش را از روي ميز بردارد كه اين گزينه ها تنها به درد خودشان مي خورد.

مسئولان حمايت را از مردم ياد بگيرند

وي ادامه داد: وقتي ملت همه چيز خود را كنار گذاشت و فارغ از همه سختي و مشكلات اقتصادي به ميدان آمد و از نظام و انقلاب و ولايت و دولت حمايت كرد، ما نيز بايد كمر همت را ببنديم و به ميدان بياييم و به مردم خدمت كنيم.

ناصري تاكيد كرد: درسي كه مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمن دادند، هم براي دشمنان و هم براي مسئولان بود و درسي كه آنها به مسئولان دادند، حمايت بود و مسئولان بايد حمايت و كار را از مردم ياد بگيرند.