به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال امروز جمعه ادامه یافت و در مهمترین مسابقه تیم صدرنشین دبیری تبریز در ساری و مقابل تیم قعرنشین راه ساری با نتیجه عجیب 4 به 5 شکست خورد تا موقعیت شاگردان شمسایی در صدر جدول لرزان‌تر شود. این دومین شکست تیم دبیری در این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتسال بود.

در دیگر مسابقه امروز تیم گیتی پسند اصفهان در مشهد برابر تیم فرش آرا به میدان رفت و با نتیجه پرگل 4 بر صفر حریف خود را از پیش رو برداشت. این دو نتیجه باعث شد تا فاصله 9 امتیازی دبیری با گیتی پسند به سه امتیاز کاهش یابد و حساسیت در صدر جدول برای رسیدن به عنوان قهرمانی در هفته‌های پایانی چندبرابر شود. در حال حاضر تیم دبیری با 49 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و گیتی پسند با 46 امتیاز نزدیک ترین تعقیب کننده دبیری در بالای جدول است.

همچنین تیم شرکت حفاری که در رده سوم قرار دارد پا به پای گیتی پسند و دبیری پیش می‌رود. حفاری امروز توانست تیم زمزم را با یک گل شکست بدهد تا در رده سوم باقی بماند. تیم ماهان تندیس قم با نتیجه 4 بر یک تیم پتروشیمی ماهشهر را شکست داد تا پتروشیمی با این نتیجه جای راه ساری را در قعر جدول بگیرد.

نتایج مسابقات امروز به شرح زیر است:

* راه ساری 5 - دبیری تبریز 4

* شهرداری ساوه یک - تاسیسات دریایی 2

* ماهان تندیس 4 - پتروشیمی ماهشهر یک

* زمزم صفر - ملی حفاری یک

* میثاق تهران 2 - شهرداری تبریز 4

* فرش آرا صفر - گیتی پسند 4

تیم شهید منصوری قرچک هم روز پنجشنبه موفق شده بود با نتیجه 7 بر 2 تیم هلال احمر تبریز را شکست بدهد.

جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال در پایان هفته بیست و یکم به شرح زیر است: