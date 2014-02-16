درگیری شدید ارتش سوریه و جبهه النصره در استان دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه لبنانی العهد در سوریه در گزارشی از درگیری شدید ارتش سوریه و اعضای جبهه تروریستی النصره در مناطق مختلف استان دیرالزور خبر داد.

در منطقه الحویقه در دیرالزور، درگیری با تروریستها دست کم یک کشته و 6 زخمی برجا گذاشت که همگی از اعضای جبهه النصره بودند.

همچنین درگیری در منطقه الرشدیه باعث کشته و زخمی شدن 16 تروریست شد.

منابع امنیتی همچنین از درگیری شدید ارتش سوریه و تروریستها در مناطق الصناعه، القادسیه، الحمیدیه، الجبیله، البوسرایا و منطقه کارگری دیرالزور خبر دادند که باعث کشته و زخمی شدن دهها تروریست شده است.

ارتش سوریه همچنین در این عملیات دو تونل را که تروریستها از آن برای عبور و مرور و انتقال تسلیحات استفاده می کردند، منهدم کرد.