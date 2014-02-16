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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

تروریستها تار و مار شدند/

درگیری شدید ارتش سوریه و جبهه النصره در استان دیرالزور

درگیری شدید ارتش سوریه و جبهه النصره در استان دیرالزور

منابع خبری در سوریه از درگیری شدید ارتش این کشور با گروههای تروریستی در مناطق مختلف استان دیرالزور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه لبنانی العهد در سوریه در گزارشی از درگیری شدید ارتش سوریه و اعضای جبهه تروریستی النصره در مناطق مختلف استان دیرالزور خبر داد.

در منطقه الحویقه در دیرالزور، درگیری با تروریستها دست کم یک کشته و 6 زخمی برجا گذاشت که همگی از اعضای جبهه النصره بودند.

همچنین درگیری در منطقه الرشدیه باعث کشته و زخمی شدن 16 تروریست شد.

منابع امنیتی همچنین از درگیری شدید ارتش سوریه و تروریستها در مناطق الصناعه، القادسیه، الحمیدیه، الجبیله، البوسرایا و منطقه کارگری دیرالزور خبر دادند که باعث کشته و زخمی شدن دهها تروریست شده است.

ارتش سوریه همچنین در این عملیات دو تونل را که تروریستها از آن برای عبور و مرور و انتقال تسلیحات استفاده می کردند، منهدم کرد.

کد مطلب 2237280

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