دولت توجه ویژه ای به کودکان در معرض خطر و آسیب دارد / ابلاغ آیین نامه جلوگیری از کارهای مانع رشد و پیشرفت کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد تقی حسینی امروز در نشست تخصصی حمایتهای اجتماعی کودکان که با حضور مدیران، کارشناسان ارشد و صاحبنظران منطقه ای یونیسف برگزار شد، گفت: جامعه سالم، رشد یافته و سعادتمند جامعه ای است که کودکان در آن جامعه حرمت داشته اندو در تعالیم اسلامی نیز احترام و ارزش نهادن به کودکان مورد تاکید قرار گرفته است.

دکتر حسینی افزود: بسیار خوشحالم که در فرهنگ ایران نیز موضوع کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در کشورمان تا کنون اقدامات خوبی انجام شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم .

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل با تاکید بر این که روند حمایت از کودکان در کشور چه در بخش دولتی چه در بخش غیر دولتی بسیار امیدوار کننده و دلگرم کننده است، تصریح کرد: در سیاست های دولت به خوبی شاهد گسترش خدمات ،آموزش و پرورش، سلامت ، اصلاح و گسترش قوانین حمایتی و ... هستیم .

وی با تاکید بر این که حمایت بیشتر از کودکان منجر به رشد فکری ، اخلاقی و معنوی در آینده خواهد شد خاطرنشان کرد: دولت توجه ویژه ای به کودکان در معرض خطر و آسیب هم در بحث بودجه و هم قانونگذاری و آگاه بخشی اجتماعی دارد.

حسینی جلوگیری یا محو خشونت علیه کودکان ، جلوگیری از کار کودکان را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون 182 محو بدترین اشکال کار کودکان است و آیین نامه آن از طرف دولت اعلام شده که بسیار مترقی و در جهتی است که به محو هر گونه کار کودکان که مانعی در سر راه رشد معنوی ، اخلاقی آنان است می انجامد .

وی با تاکید بر این که کودکان و نوجوانان باید مجهز به توانمندیهای حرفه ای باشند، تصریح کرد: کودکان علاوه بر آموزش های رسمی و کلاسیک باید مهارت های گوناگون را بیاموزند و این اصل از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

حسینی همکاری های بین المللی ایران در حوزه های اجتماعی و کودکان را گسترده و خوب توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همکاری بسیار گسترده و تنگاتنگی با دفاتر بین الملل در حوه های اجتماعی به ویژه یونیسف دارد .

وی تجربیات ایران در زمینه حمایت های اجتماعی کودکان را مفید و گسترده ارزیابی کرد و افزود: تا کنون اقدامات خوبی در زمینه حراست، حفاظت و صیانت از کودکان، درمان و بهداشت، مبارزه با آفت های اجتماعی و از بین بردن فقر غذایی کودکان انجام شده و اجرای طرح " غذا مهد" در روستاها برای کودکان 3 تا 6 سال از جمله برنامه هایی هستند که در جمهوری اسلامی ایران مورد توجه جدی مسوولان قرار دارد و امیدواریم که بتانیم قدمی در جهت ایجاد آگاهی بیشتر و حمایت از کودکان برداریم.

دکتر صفی الدین نماینده مقیم یونیسف در ایران در ادامه این نشست گفت: موضوع حمایت اجتماعی و حمایت از کودکان در جهان امروز مورد توجه بسیاری قرار گرفته و اهمیت دارد و توسعه اجتماعی و امنیت این گروه نیز باید مورد توجه باشد .

صفی الدین معتقد است: توجه به مباحث حمایت اجتماعی فقط مسوولیت یک وزارتخانه یا ارگان نیست ، بلکه یک راهبرد ملی است که دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف در این زمینه مسوولیت دارند و باید برنامه داشته باشند .

نماینده یونیسف در ایران تاکید کرد: ایران در زمینه حمایت های اجتماعی موفقیت های بسیاری داشته و تجارب خوبی که این کشور داشته نشان می دهد که در این زمینه کار زیادی شده اما در بخش مستندسازی حمایت های اجتماعی ، نیاز به کار بیشتری وجود دارد.

همچنین در ادامه این نشست دکتر سامان تاپا کارشناس ارشد منطقه ای یونیسف با اشاره به خدمات حمایت های اجتماعی کودکان در منطقه اظهار کرد: حمایت اجتماعی حق همه کودکان است و در ایران یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند و در حقیقت رویکرد مهم سرمایه گذاری باید در مورد کودکان انجام شود و سرمایه گذاری در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی تاکید کرد: فقر کودک باید به صورت چند بعدی مورد توجه قرار گیرد و نباید آن را به صورت تک بعدی دید. در حقیقت باید تغذیه، بهداشت، بهسازی، آموزش، مسکن و سرپناه مورد توجه باشد.

وی با بیان این که مداخلات به موقع باید از اوایل زندگی کودک اتفاق بیفتند، تصریح کرد: پیامدهای این عدم مداخلات بسیار جبران ناپذیر است ؛ به عنوان مثال اگر تغذیه در دوران کودکی مناسب نباشد در دوران بزرگسالی نمی توان آن را جبران کرد و در آینده هزینه های زیادی خواهد داشت .

تاپا تاکید کرد: اگر مداخلات و سرمایه گذاری از دوران کودکی و به موقع در ابتدای زندگی انجام شود از بسیاری از مسایل احتمالی در بزرگسالی پیشگیری خواهد کرد . سرمایه گذاری در زمینه حمایت اجتماعی نیز بسیار مهم است .

همچنین در این نشست دکتر جعفری نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آموزه های دینی در جهت تکریم و ترحم به بزرگسالان و کودکان گفت: باید به کودکان به عنوان سرمایه های انسانی و آینده سازان کشور توجه جدی شود.

وی لزوم تشکیل فراکسیونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان را مورد تاکید قرار داد و افزود: انتظار این است با هماهنگی صاحبنظران در بحث ریل گذاری و پر کردن خلاءهای قانونی در حوزه های حمایت اجتماعی مجلس شورای اسلامی می تواند در این زمینه گام های موثری بردارد .

وی ادامه داد: مولفه هایی همچون توجه به جنبه های تربیتی ، هنری و شکوفایی، شناسایی آسیب ها در حوزه های کودکان کار، بیماریهای خاص کودکان و کودکان بازمانده از تحصیل از جمله مواردی هستند که نیازمند توجه همه جانبه و در تمامی ابعاد در این حوزه است .

در ادامه این نشست دکتر واعظ مهدوی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه رفاه با بیان این که کودکان باید در قلب نظام برنامه ریزی مسوولان باشند، تاکید کرد: سند ملی حمایت از کودکان در کشور با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و عملیات اجرایی تدوین برنامه ششم آغاز شده و از وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی این انتظار را داریم که این قانون مدون شود و بر اساس سند مذکور تدوین شود.

وی اظهار کرد: در عرصه سیاسی کودکان هیچ گناهی ندارند. در حال حاضر مظلوم ترین گروه های اجتماعی ، کودکان افغانی هستند . هر کسی که در کشور ما زندگی می کند باید برای بهداشت ، درمان ، آموزش و ... تسهیلاتی ارائه و حقوق انسانی آنها را رعایت کنیم .

واعظ مهدوی افزود: در شهرداری تهران از سالها پیش در غالب الگویی حیطه های مسایل اجتماعی ، حکمرانی خوب ، حیطه اجتماعی و چند حیطه و زیر حیطه همانند سلامت روان ، سرمایه های اجتماعی ، اعتماد ، کیفیت زندگی ، فعالیت فیزیکی و بدنی ، تغذیه و حوزه های اختصاصی سلامت مورد بررسی قرار گرفته است .

وی در ادامه گفت: بر اساس مطالعات انجام شده تعداد نابرابریهای اجتماعی در تهران چندان زیاد نیست ولی این مطالعات در سطح کشور باید گسترش یابد.