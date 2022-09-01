به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل ظهر پنجشنبه در جلسه شورای پیشگیری شهرستان گرمی با انتقاد از عملکرد ضعیف مشاوره‌های خانواده در گرمی اظهار کرد: حدود ۳۸ درصد از پرونده‌های قضائی طلاق و خانواده سال‌جاری شهرستان گرمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

جلال آفاقی با تاکید بر اینکه امروز اختلافات خانوادگی باید دغدغه تمام مسئولان شهرستان گرمی باشد، گفت: ضعف باورهای دینی، نبود مهارت‌های ارتباطی لازم و آسیب‌های فضای مجازی از علل اصلی اختلافات خانوادگی و تشکیل پرونده‌های مرتبط با خانواده است.

وی بر ضرورت اقدام عاجل و حساب شده مسئولین گرمی به ویژه متولیان امور فرهنگی و دینی در صیانت از استحکام بنیان خانواده‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات خانوادگی و طلاق تاکید کرد و بیان کرد: خانواده بر سرنوشت جامعه نقش محوری دارد و تزلزل خانواده‌ها ارتباط مستقیمی با افزایش جرم و زندانی در جامعه دارد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: تجربه موفق استفاده از مشاوره دینی در کنار مشاوره حقوقی و روانشناسی در مرکز استان می‌تواند الگوی خوبی برای تمام شهرستان‌ها در سراسر استان برای افزایش صلح و سازش بین متقاضیان طلاق باشد.

آفاقی همچنین ضمن ارائه گزارشی از اقدامات پیشگیرانه دادگستری به ویژه در خصوص آسیب‌هایی مانند طلاق و خودکشی و جرایمی چون سرقت، خشونت و موارد مرتبط با مواد مخدر در سطح استان و اشاره به مشکلات و نیازمندی‌های شهرستان گرمی گفت: تأمین روشنایی مناسب معابر شهرستان و رفع و اصلاح سریع نواقص این بخش که ارتباط مستقیمی با جرایم و آسیب‌هایی چون سرقت، تصادف و موارد مشابه دارد در اولویت کاری مسئولان شهرستان باشد.