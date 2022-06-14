دوره آموزشی برای والدین دانش آموزان در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اعتماد اعجازی عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش پرورش شهرستان اردبیل اظهار کرد: دوره آموزشی برای والدین دانش آموزان با هدف پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی و تقویت درسی در اردبیل برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مدیران مدارس در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند، گفت: مطالبات و سلیقههای دانش آموزان در مدارس ارزیابی شود تا براساس نتایج این ارزیابی برنامه ریزی لازم برای تهیه محتوی مطلوب دانش آموزان در حوزههای مختلف انجام شود.
فرماندار اردبیل بیان کرد: دانش آموزان آینده سازان کشور در بخشهای مختلف هستند و سرمایه گذاری و ایجاد برنامههای تأثیرگذار در حوزه آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است که همگان باید در این راستا اهتمام ویژه داشته باشند.
اعتماد اعجازی توسعه برنامههای ورزشی و تفریحی و فرهنگی در مدارس را نیاز ضروری عنوان کرد و افزود: علاوه بر مدارس و مدیران و معلمان والدین نیز در قبال دانش آموزان توجه ویژهای داشته باشند تا دانش آموزان بدون دغدغه به فعالیت تحصیلی مشغول شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان برخی شاخصهای آموزشی از جمله نمرات دانش آموزان در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
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