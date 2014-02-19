اخذ مجوز برای اپلیکیشن های موبایل الزامی شد/ معافیت مالیاتی برای نرم افزارها

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سیاح امروز در ششمین جشنواره وب و موبایل ایران از برنامه های در دست اقدام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای حفاظت از قانون کپی رایت در حوزه سامانه های همراه اظهار داشت: با اتوماتیک شدن پروسه ثبت و صدور مجوز، در حوزه سامانه های همراه و نرم افزارها، ساماندهی در این بخش کلید خورده است.

وی از شناسنامه دار کردن نرم افزارهای داخلی خبر داد و گفت: واردات نرم افزارهای خارجی نیز در جهت حمایت از قانون کپی رایت ثبت می شود.

اپ استورها مجوزدار می شوند

سیاح از الزام برای اخذ مجوز اپ استورها – فروشگاههای اپلیکیشن موبایل – خبر داد و ادامه داد: ارائه دهندگان خدمات اپلیکیشن، به عنوان ناشران دیجیتال باید قبل از ارائه خدمات، از سایت سرآمد وزارت ارشاد –saramad.ir - مجوز فعالیت دریافت کنند.

وی اعمال محتوای فرهنگی ایرانی و بررسی موارد مربوط به ارائه این خدمات را از جمله دلایل لزوم اخذ مجوز عنوان کرد و گفت: این الزام برای تمامی نرم افزارها، اپ استورهای داخلی، تلویزیونهای هوشمند و ارائه کنندگان خدمات ارزش افزوده موبایل وجود دارد تا محتوای مدنظر برای ارائه بررسی شود.

این مقام مسئول در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با تاکید براینکه سعی بر این است که این قانون، اخلالی درسرعت ارائه سرویس به کاربران ایجاد نکند، ادامه داد: نظارت در این زمینه همراه با انتشار محتوا صورت می گیرد تا کاربران در انتظار دریافت خدمات نمانند. البته زمان صدور مجوز برای محصولات نرم افزاری حداکثر 3 ماه اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در ارائه خدمات اپ استورها باید رده سنی و رتبه بندی محتوا مدنظر قرار گیرد گفت: این مباحث متفاوت از فیلترینگ است و نگاه ایجابی و فرهنگی به موضوع دارد.

تولیدکنندگان نرم افزار معافیت مالیاتی می گیرند

سیاح از معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان نرم افزار خبر داد و گفت: براساس مجوز دریافت شده از سوی ریاست جمهوری، نرم افزارهای موبایل و وب از مالیات معاف می شوند. در همین حال تولیدکنندگان نرم افزار می توانند در جاهای مسکونی کار کرده و یک پنجم حق بیمه را پرداخت کنند.

مدیر سامانه های همراه مرکز رسانه های دیجیتال ادامه داد: در این راستا اسفندماه امسال قرار است تفاهمنامه ای میان 3 وزارتخانه ارشاد، ارتباطات و صنعت منعقد شود که سود حاصل از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه برای اپراتورها کاهش یابد و تولیدکنندگان محتوا از این سود عایدی بیشتری داشته باشند. که این تصمیم در جهت کارآفرینی و اهمیت به برنامه نویسان و برنامه سازان اجرایی می شود.