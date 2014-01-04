عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی تاکنون تصمیمی برای فیلتر شدن نرم افزار وایبر که چند روزی است از سوی برخی کاربران مطرح می شود اتخاذ نکرده اظهار داشت: با تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی و در صورتی که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تأمین کنند موضوع فیلتر نرم افزارهای خارجی مجددا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه اپلیکیشن وی چت و نرم‌افزارهای مشابه آن ارتباطات صوتی، تصویری و متنی برخط از طریق تلفن همراه را بین کاربران فراهم می کنند و این نرم افزارها در بعضی مواقع، محتواهای مجرمانه بسیاری را رد و بدل می کنند، ادامه داد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که وظیفه آن جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه است، به دلیل خارجی بودن مسئولان این شبکه‌ها امکان انجام وظایف قانونی خود را ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ خاطرنشان کرد: نرم افزارهای داخلی فراوانی شبیه وی چت در کشور وجود دارند و مسئولان باید تمام تلاش خود را برای تقویت و ارتقاء کیفیت این نرم افزارها بکارگیرند تا این نرم افزارها بتوانند نیازهای داخلی و خارجی کاربران را تامین کنند؛ در این صورت دیگر نیازی به نرم افزارهای پرخطر خارجی شبیه "وی چت" نخواهیم داشت.

خرم آبادی ادامه داد: اکثر سرویس های موبایل همچون تانگو، وایبر و وی چت این قابلیت را دارند که اطلاعات کشور ما را که در بین کاربران رد و بدل می شود، جمع آوری و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند.

وی گفت: این خطر بزرگی برای کشور ما محسوب می شود؛ معمولا هیچ کشوری اجازه نمی دهد که ارتباط بین شهروندانش در بستر امکانات خارجی انجام شود؛ با این حال این سئوال مطرح می شود که چرا برخی از مسئولان اصرار دارند که شهروندان ما را به سوی سرویس های خارجی سوق دهند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد که مرکز بزرگی تحت عنوان مرکز رسانه های دیجیتال را در اختیار دارد باید تلاش کند که سرویس های داخلی را که شبیه وی چت است تقویت کند تا مردم نیازمند سرویس های خارجی مانند وی چت، وایبر، واتس‌آپ و تانگو نباشند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی گفت: اگر ما بتوانیم این امکان را در کشور ایجاد کنیم که سرویس های داخلی مان مانند وی چت تقویت شود، باعث می شود به جای این که ما مصرف کننده پهنای باند اینترنت کشورهای دیگر باشیم کشورهای اروپایی به ما روی آورند و آنها از پهنای باند ما استفاده کنند و در این صورت است که ما به یک کشور مرجع در فناوری اطلاعات تبدیل می شویم.

خرم آبادی با اشاره به نرم افزاری با عنوان "سیم کارت مجازی" که در سالهای گذشته در نمایشگاه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رونمایی شد و همه امکانات وی چت را داشت تصریح کرد: زمانی که این نرم افزار در کشور ما رونمایی شد وی چت جایگاه آنچنانی نداشت اما این نرم افزار مورد حمایت قرار نگرفت، در حالی که خلق کننده وی چت که یک دانشجوی چینی بود توانست با حمایت های مسئولین کشورش و اسپانسرهایی که داشت خود را به جایگاهی برساند که اکنون بیش از 400 میلیون کاربر داشته باشد.