امیدوارم پرسپولیس به مسیر قهرمانی برگردد

به گزارش خبرنگار مهر، علی انصاریان در خصوص شانس قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقات فصل جاری لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعتقاد دارم پرسپولیس شانس قهرمانی در لیگ برتر را دارد و این شانس کم نیست. در صحبتی که با محمد نوری هم داشتم به او گفتم که نباید فکر کنند شانس کمی وجود دارد.

وی ادامه داد: سه‌شنبه وقتی به باشگاه آمدم، محمد نوری را دیدم در حضور علی پروین از او به عنوان کاپیتان تیم خواستم که همراه دیگر بزرگترهای تیم، بازیکنان را جمع و جور کنند. نوری هم گفت که نفرات تیم با وجود همه مسائل، با تمام وجود مصمم شده‌اند و تمرین می‌کنند تا این چهار بازی را ببرند.

مدافع پیشین پرسپولیس اضافه کرد: کسب سهمیه آسیایی به جای خود، اما اعتقاد دارم پرسپولیس با پیروزی برابر صبا بالای 90 درصد شانس قهرمانی دارد، بویژه اگر شرایط خاصی هم پیش بیاید و یک بازی خوب هم رقم بخورد و تماشاگران زیادی بیایند که می‌تواند حال و هوای همه را عوض کند. آقای پروین هم حمایت پیشکسوتان، سرمربی و بازیکنان را به نوری اعلام کرد که فکر می‌کنم این مساله را به کل تیم منتقل کند.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت می‌کرد، درباره نشست روز یکشنبه پیشکسوتان خاطرنشان کرد: در یک دست، پنج انگشت، شبیه هم نیستند. هر کس تفکرات خود را دارد. روز یکشنبه جلسه خوبی داشتیم. جدا از تقاضایی که پیشکسوتان در بحث خصوصی سازی داشتند، آنهایی که حاضر بودند دیدند که تقریبا همه حاضران بویژه علی پروین، سفت و سخت حمایت از سرمربی و تیم در این چهار بازی را مطرح کردند.

انصاریان همچنین گفت: به طور قطع هواداران هم چنین حس و حالی دارند و برای موفقیت تیم اتحادی در کل خانواده پرسپولیس وجود دارد که باید قدر آنرا بدانیم. حالا شاید دیگران همه اینها را نادیده بگیرند و بخواهند به یک اتفاق بپردازند اما همانطور که در جلسه از طرف علی پروین هم مطرح شد، چه هوادار و چه پیشکسوت به خاطر اتفاقات سال‌های اخیر خسته شده‌اند و الان تیم باید موفق شود تا همه ما سرمان را بالا بگیریم.