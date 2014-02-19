به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال تهران از ساعت 15:30 امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این بازی با برتری 4 بر 2 ملوان خاتمه یافت. سیامک کوروشی(10)، احمد آهی(14)، شاهین ثاقبی(49) و مهدی دغاعله(52) گل‌های ملوان را به ثمر رساندند. محمد قاضی(51) و حنیف عمران زاده(94) برای استقلال گل زدند.

استقلال که در روزهای قبل هشدارهای زیادی را نسبت به تکرار شکست نخستین دوره رقابتهای لیگ برتر برابر ملوان را در انزلی را به دنبال خود می‌دید عاقبت در مرداب انزلی غرق شد و سنگین‌ترین باخت فصل را پذیرفت تا هم صدرنشینی را از دست بدهد و با توجه به دیدارهای پیش روی خود در سه هفته پایانی بازگشت به صدر جدول و دفاع از عنوان قهرمانی خود را دشوارتر از هر زمان دیگری ببیند.

بازی هنوز به طور کامل در زمین لغزنده انزلی جای نیفتاده بود که استقلال دو گل را در درون دروازه خود دید. در حالی که دقیقه 10 این بازی را سپری می‌کردیم رافخایی روی یک ضربه کاشته با شوتی زمینی دروازه استقلال را هدف قرار داد که لیز خوردن رحمتی و دفع ناقص او باعث شد این توپ را در دهانه دروازه سیامک کوروشی تبدیل به گل کند تا نخستین شوک به تیم قلعه‌نویی وارد شود.



استقلال که سراسیمه به نظر می‌رسید سه دقیقه بعد گل دوم را هم دریافت کرد. این بار کوروشی توپ را از جناج راست سانتر کرد و در حالی که مدافعان استقلال ایستاده بودند احمد آهی مدافع پیش تاخته ملوان با یک ضربه سر دقیق برای دومین بار دروازه رحمتی را باز کرد.



در دقیقه 23 بازی سانتر فشنگچی از روی سر دغاغله رد شد و به طرز خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت تا خطر دیگری دروازه استقلال را تهدید کند. شاگردان قلعه‌نویی که در همچنان در شوک به سر می‌بردند در ادامه بازی اگرچه میدانداری کردند ولی خبری از حملات آنچنانی آنها نبود. ضربه سر محمد قاضی در دقیقه 39 نخستین خطر آبی‌پوشان در این نیمه بود که بی ثمر ماند.



استقلال در دقایق پایانی این نیمه هم نتوانست تغییری را ایجاد کند و این نیمه را با دو گل واگذار کرد.

استقلال نیمه دوم را با یک تغییر آغاز کرد. نظری جای اولادی را در ترکیب این تیم گرفت اما این ملوان بود که بار دیگر به گل رسید. در دقیقه 49 بازی فرار فشنگچی از راست و پاس عرضی او را شاهین ثاقبی به خوبی درون دروازه استقلال قرار داد تا کار برای تیم قلعه نویی دشوارتر شود.

دو دقیقه بعد شوت پای راست قاضی از پشت محوطه جریمه به گل تبدیل شد تا استقلال در این بازی دروازه حریف با باز کند اما شادی آنها خیلی زود تلخ شد. ملوان در دقیقه 51 در کمال ناباوری به گل چهارم خود رسید. مهدی دغاغله توپی را که با فاصله در حال خروج از زمین بود را با ضربه سر تغییر جهت داد تا رحمتی نظاره‌گر گشودن دروازه تیمش باشد.

قلعه‌نویی که باور این شکست را نداشت در ادامه بازی کاروالیو و کبه را هم به میدان فرستاد. در دقیقه 63 دیدار ضربه قاضی را صادقی مهار کرد تا فاصله دو تیم پابرجا بماند. دو دقیقه بعد نظری فرصت خوبی را برای گلزنی داشت که توپ را به ایمان صادقی واگذار کرد. اما ملوان که در ضد حملات خوب کار می‌کرد در دقایق 75 و 77 دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت که هر بار رحمتی با واکنش‌های خود مانع گلزنی حریف شد.

استقلال در دقایق پایانی چندین فرصت را توسط کبه، کاروالیو و ساموئل از دست داد تا باخت سنگینی را زیر بارش باران انزلی متحمل شود. این تیم که در هفته بیستم این مسابقات صدرنشینی را از چنگ پرسپولیس در آورده بود با این باخت 50 امتیازی باقی ماند و صدر جدول را به فولاد خوزستان واگذار کرد که 51 امتیاز دارد. تیم ملوان هم 41 امتیازی شد و جای تراکتورسازی را در رده ششم جدول گرفت. این برای نخستین بار پس از هفته ششم بود که شش تیم بالای جدول اجازه ورود تیم دیگری را به جمع خود دادند.

هفته بیست و هفتم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

پنجشنبه - 1/12/92

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* تراکتورسازی تبریز - راه‌آهن سورینت، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

جمعه - 2/12/92

* پرسپولیس - صبای قم، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- فولاد خوزستان 51 امتیاز

2- استقلال تهران 50 امتیاز

3- نفت تهران 48 امتیاز

4- سپاهان اصفهان 46 امتیاز (یک بازی کمتر)

5- پرسپولیس 45 امتیاز (یک بازی کمتر)

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14- فجرسپاسی شیراز 24 امتیاز

15- ذوب‌آهن اصفهان 23 امتیاز

16- مس کرمان 18 امتیاز (یک بازی کمتر)