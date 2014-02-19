دو ایراد به ورزشگاه غدیر/ نگرانی از تکرار اتفاقات بازی با پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی بازی‌های آسیایی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌های استان خوزستان برگزار شد که در ابتدای این جلسه سیف الله دهکردی، مدیرعامل باشگاه ورزشی فولاد خوزستان اظهار کرد: همانگونه که مستحضرید بازی‌های آسیایی از تاریخ 6 اسفند 1392 آغاز خواهد شد و باشگاه فولاد خوزستان نیز یکی از نمایندگان ایران در این رقابت‌هاست و از آنجایی که این میزبانی را برای نخستین بار در استان عزیزمان داریم لازم می‌دانم به همه عنوان کنم که وزن و جایگاه این مسابقات بسیار سنگین و بالا بوده و آئین و مقررات خاص خود را دارد.

وی افزود: با این نگاه در گفتگو با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از وی خواستم که برای تشریح هرچه بهتر مقررات و جدیدترین آئین نامه‌ها در خدمت دو نفر از کارشناسان این فدراسیون و بهره بردن از دانش آنها باشیم. چگونگی میزبانی این بازی‌ها در حفظ سهمیه ایران در جام باشگاه‌های آسیا تاثیر گذار است و به این دلیل باید تا جایی که می‌توانیم کار کرده و فراتر از شهر و استان به این موضوع نگاه کنیم. البته بنده اطمینان دارم که نگاه تمامی مدیران به این موضوع دلسوزانه بوده و با روحیه موجود از این آزمون نمره قبولی را می گیریم.

به گزارش سایت باشگاه فولاد، در ادامه این جلسه هماهنگی محمد کسرایی، مدیر امور بین الملل فدراسیون فوتبال ایران خطاب به افراد و نمایندگان ارگان‌ها، اظهار داشت: بنده با توجه به سابقه‌ای که در این زمینه دارم شاهد شور و علاقه خوزستانی ها برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات هستم و با این روحیه می‌توانیم به فوتبال ایران کمک کنیم. البته این اولین سال است که در خدمت اهواز و فوتبال استان در بازی‌های آسیایی هستیم.

نماینده فدراسیون فوتبال ایران ادامه داد: روند سرعتی تجهیز استادیوم غدیر اهواز در کسب جواز 4 سهمیه آسیایی خیلی تاثیرگذار بود و باعث شد که این مجموعه مورد تائید کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار بگیرد. در همین رابطه البته برخی مشکلات نیز هنوز وجود دارد که باید تا قبل از آغاز بازی‌ها حل و فصل شود.

کسرایی با تاکید بر هماهنگی سازمان‌های مرتبط، افزود: پایبندی به قوانین در برگزاری و میزبانی مهمترین آیتم در این مسابقات است،. در این میان کانون هواداران باشگاه فولاد، پلیس راهنمایی و رانندگی، مجموعه فرودگاه بین المللی اهواز، نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی، صدا و سیما، شهرداری اهواز و ... نقش بسیار تاثیرگذاری دارند و هرکدام از این سازمان‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اتفاقات رخ داده در جریان بازی فولاد و پرسپولیس در جریان جام حذفی اظهار کرد: برای جلوگیری از بروز مشکلات و حاشیه سازی برای فوتبال ایران لازم است فهرست اقلام ممنوعه در استادیوم در بخش‌های مختلف استادیوم غدیر نصب شده و بازرسی‌های بدنی با توجه به اینکه یکی از دیدارهای آسیایی فولاد خوزستان در شب چهارشنبه سوری است باید در دو نوبت انجام داد چرا که این کار با درجه اطمینان بهتری انجام می‌شود. (البته فولاد در این تاریخ در ازبکستان به مصاف بنیادکار خواهد رفت)

کسرایی همچنین با بیان اینکه در استادیوم غدیر هنوز دو نکته خیلی برجسته وجود دارد، گفت: تفکیک جایگاه وی‌آی‌پی بسیار مهم است و باید سریعا تکلیف آن مشخص شود. در دو بازی اخیر با پرسپولیس شاهد بروز برخی حاشیه‌ها از درون وی‌آی‌پی بوده‌ایم و نمی‌خواهیم که در بعد بین المللی این اتفاق، رسانه‌ای شود.

وی همچنین تجهیز استادیوم به اینترنت پرسرعت را خواستار شد و افزود: نباید با ضعف‌های جزئی ممکن در روند اجرایی مسابقات زمینه انتقاد رسانه های خارجی و بی ارزش دانستن میزبانی‌مان را بوجود آورد. اینترنت باید برای استفاده عکاسان و خبرنگاران وجود داشته باشد.