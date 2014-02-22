عربستان 72 جنگنده "یورو فایتر" از انگلیس می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از سالها مذاکره سرانجام شرکت تجهیزات نظامی BAE انگلیس با فروش 72 فروند از جنگنده های موسوم به "یورو فایتر" به عربستان سعودی موافقت کرد. این در حالی است که مذاکره برای خرید این جنگنده ها از سال 2007 آغاز شده و به دلیل عدم توافق بر سر قیمت به حالت تعلیق در آمده بود. بر این اساس مبلغ نهایی این قرارداد 5.4 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است.

به گفته تحلیلگران شرکت تجهیزات نظامی انگلیسی با این قرارداد زمینه خوبی برای همکاری در منطقه پیدا کرده و پیش بینی می شود این شرکت بتواند با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای مشابهی به امضا برساند.

پیش از این شرکتهای نظامی رقیب BAE از جمله "لاکهید مارتین"، "داسالت آوییشن" و "ساب" در پی عقد قرارداد با عربستان نظامی بودند. اکنون این شرکتها امیدوارند بتوانند برای محصولات خود بازار مناسبی در قطر، بحرین و یا مالزی بیابند.

گفتنی است میزان بودجه نظامی کشورهای جهان در سال جاری پس از پنج سال افزایش یافت و سقف 1.5 تریلیون دلار را رد کرد.