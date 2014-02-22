به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در بازدید خود از توانمندی مجتمع کشتی‌سازی فراساحل (ایزوایکو) با بیان این مطلب، افزود: در این مجموعه هم‌اکنون تعمیر، نگهداری و ساخت انواع شناور و کشتی‌های پهن‌‌پیکر انجام می‌گیرد که می‌بایست فعال‌تر از گذشته عمل کنند.



وی یادآور شد: شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های نفت‌کشی که برای تعمیر، نگهداری و ساخت کشتی‌های خود، بهتر است از توانمندی مجتمع کشتی‌سازی فراساحل (ایزوایکو) بهره‌ برده چرا که خدمات و موارد درخواستی خود را زودتر و ارزان‌تر از کشورهای خارجي دریافت می‌دارند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت پروژه‌های بخش حوضچه خشک بزرگ نیز باید هرچه زودتر تکمیل شده و در این میان می‌توانند از سرمایه‌گذاران متخصص بخش خصوصی در تأمین نیازهای ارزی و ریالی خود و نیز توان فنی ‌آنان بهره جوست.