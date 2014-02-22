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۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و تعمیر انواع کشتی و شناور

لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و تعمیر انواع کشتی و شناور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ساخت، تعمیر و نگهداری انواع کشتی و شناور باید از توانمندی داخلی بخش خصوصي استفاده كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در بازدید خود از توانمندی مجتمع کشتی‌سازی فراساحل (ایزوایکو) با بیان این مطلب، افزود: در این مجموعه هم‌اکنون تعمیر، نگهداری و ساخت انواع شناور و کشتی‌های پهن‌‌پیکر انجام می‌گیرد که می‌بایست فعال‌تر از گذشته عمل کنند.

وی یادآور شد: شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های نفت‌کشی که برای تعمیر، نگهداری و ساخت کشتی‌های خود، بهتر است از توانمندی مجتمع کشتی‌سازی فراساحل (ایزوایکو) بهره‌ برده چرا که خدمات و موارد درخواستی خود را زودتر و ارزان‌تر از کشورهای خارجي دریافت می‌دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پروژه‌های بخش حوضچه خشک بزرگ نیز باید هرچه زودتر تکمیل شده و در این میان می‌توانند از سرمایه‌گذاران متخصص بخش خصوصی در تأمین نیازهای ارزی و ریالی خود و نیز توان فنی ‌آنان بهره جوست.

کد مطلب 2241527

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