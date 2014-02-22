تروریست های داعش دهها کُرد را در سوریه ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه سوری اعلام کردند: تروریست های داعش دوازده خودرو با 160 مسافر را در مسیر کوبانی به قامشلی در سوریه ربودند.

این منابع بیان کردند: تروریست های داعش با همکاری طرفداران خود در نزدیکی روستای عالیه در بیست کیلومتری غرب تل تمر در استان الحسکه این افراد را ربودند. بر اساس اطلاعات دریافتی اغلب این افراد را کارگرانی که عازم گذرگاهی در نزدیک اقلیم کردستان عراق بودند تشکیل می دهند. این کارگران به مکان نامعلومی برده شده اند.

شایان ذکر است که حوادث ربودن کردها اخیرا افزایش پیدا کرده است و تروریستهای داعش آنها در مناطق تحت نفوذ خود می ربایند.