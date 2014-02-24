مقصود جباری تهیه‌کننده «آزادی مشروط» به کارگردانی حسین مهکام با بیان این مطلب که فیلمبرداری این فیلم سینمایی 26 بهمن ماه به پایان رسید به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مصطفی خرقه پوش تدوین این فیلم سینمایی را آغاز کرده و به زودی صداگذار و آهنگساز آن نیز مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین سکانس این فیلم سینمایی در روز 17 دی ماه جلوی دوربین رفت و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده قرار بود فیلمبرداری این فیلم سینمایی طی 45 روز به اتمام رسد، اما با همکاری عوامل این فیلم سینمایی، فیلمبرداری در 37 روز و با 35 جلسه فیلمبرداری به پایان رسید.

جباری در پایان گفت: خوشبختانه کار با یک گروه حرفه ای و خوب در سینما سبب می شود تا زودتر از آنچه که فکر می کنید برنامه کاری به جلو پیش رود.

داستان فیلم «آزادی مشروط» با مضمون اجتماعی روز و با محوریت توجه به زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی در جامعه است. شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، علیرضا مظفری، محمد کارت، محمد علی کیانی، بهاران بنی احمدی، میثم غنی زاده از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند

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این فیلم سینمایی در ابتدا با نام «من سعید هستم» پروانه ساخت گرفت که در نهایت نام آن به «آزادی مشروط» تغییر پیدا کرد.

از جمله عوامل این فیلم سینمایی می‌توان به حسین مهکام نویسنده و کارگردان، کیانوش عیاری مشاور کارگردان، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح چهره پردازی، مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری، محمود محمدطائمه مدیر تولید، علی ملاقلی پور برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، بابک اردلان صدابردار، کورش پیرو عکاس، حبیب کریم زاده دستیار اول صحنه، امید رخ افروز دستیار اول فیلمبردار، محمود مقدسی دستیار تولید، کیوان نصیرخرم، مهرداد مقیسه دستیاران صدا، مجتبی زندیه مدیر تدارکات، آسیه حیدری منشی صحنه، میلاد آقابیگی مدیر صحنه، مسعود علمداری چهره پرداز مرد، آرزو کیقبادی چهره پرداز زن، مجتبی پیری مدیر امور تبلیغات و سایت، علی واله، محمدعلی کیانی مجریان طرح و مقصود جباری تهیه‌کننده.