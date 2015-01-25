به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «آزادی مشروط» به کارگردانی حسین مهکام، اولین فیلم بلند سینمایی این کارگردان است که قرار است در بخش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شود.

مقصود جباری تهیه کننده این فیلم سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نسخه نهایی «آزادی مشروط» در اختیار دبیرخانه سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر قرار گرفته است، توضیح داد: منتظر هستیم تا جدول پخش فیلم ها در برج میلاد اعلام شود تا بدانیم چه زمانی را برای نمایش این فیلم در نظر گرفته اند.

وی تاکید کرد: نمایش «آزادی مشروط» در سالن های مردمی طی روزها و سانس های مختلف به صورت چرخی انجام می شود، البته هنوز مشخص نیست که چند اکران برای این فیلم در سینماهای مردمی در نظر گرفته شده است.

جباری در پایان گفت: امیدوارم از شمعدانی هایی که در مراسم رونمایی از پوستر این فیلم به اهالی رسانه اهدا شد، به درستی مراقبت شود، چرا که این شمعدانی ها نماد فیلم «آزادی مشروط» و به معنای استقامت است.

در فیلم سینمایی «آزادی مشروط» بازیگرانی چون رامبد جوان، هنگامه قاضیانی، علیرضا آقاخانی، شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، محمد کارت، محمدعلی کیانی، علیرضا مظفری، بهاران بنی احمدی و میثم غنی زاده حضور دارند.

داستان «آزادی مشروط» با مضمون اجتماعی و با محوریت توجه به زیر ساخت های فرهنگی، اخلاقی و تربیتی در جامعه، برشی است از 72 ساعت زندگی خانواده ای که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن آن را دارند.

عوامل «آزادی مشروط» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسین مهکام، مشاور کارگردان: کیانوش عیاری، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: بابک اردلان، صداگذار: بهمن اردلان، مدیر تولید:محمود محمد طائمه، آهنگساز: امید رییس دانا، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: علی ملاقلی پور، دستیار تولید:محمود مقدسی، دستیار اول طراح صحنه: حبیب کریم زاده، دستیار اول فیلمبردار: امید رخ افروز، منشی صحنه: آسیه حیدری، عکاس: کوروش پیرو، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا اصلی، دستیار سوم کارگردان: امید شورانگیز، دستیاران صدا: کیوان نصیرخرم، مهرداد مقیسه، دستیار دوم فیلمبردار: هادی منوچهرپناه، گروه فیلمبرداری: کیوان ارجمند، مجتبی صالح زاده، مهردادکاظمی روچی، محمد مهدی کارگر، دستیار لباس: پگاه حافظ، تهیه کننده: مقصود جباری.