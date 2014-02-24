به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال پست، وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد در صورتیکه روسیه با مداخله در اوکراین آرامش در این کشور را بر هم زند کشورش آماده اعمال تحریم علیه روسیه است.

کریس الکساندر وزیر مهاجرت کانادا این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلوزیونی CTV اعلام کرده و گفت: کانادا تحولات اوکراین را تحت نظر دارد و اگر ولادیمیر پوتین بخواهد در این کشور اعمال نفوذ کند کانادا برای اقدام علیه روسیه تردید نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر کسی خارج از اوکراین از جمله رئیس جمهور روسیه بخواهد خشونت ها را به اوکراین برگرداند اوضاع بسیار خطرناک خواهد شد.

روز گذشته آمریکا و انگلیس هم درباره احتمال مداخله روسیه در اوکراین به این کشور هشدار داده بودند.