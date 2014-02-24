به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به آنچه در عرصه ی تحولات و حوادث کشور اوکراین پدید آمده است اظهار داشت: تغییر نام میدان" استقلال" به " یورو" در کیف پایتخت اوکراین، نماد حکایتی است که با حمایت آمریکا و اروپا برای فرار این کشور از استقلال به وابستگی رقم خورد.

وی افزود: دویست سال است که ملت های جهان برای استقلال مبارزه می کنند و همه کشورها روز ملی را در استقلال خود قرار می‌داده‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با درس‌آموز خواندن تحولات اوکراین برای سایر جوامع و ملل تصریح کرد: درسی که آمریکا و غربی‌های معتقد به لیبرال دموکراسی در اوکراین به ملت این کشور دادند، عبرتی تاریخی برای همه ملت‌های مستقل است که مراقب لبخندها و ایده‌های شیطانی ابر سرمایه‌داری باشند و فریب استکبار و عوامل آنرا نخورند.

سرلشکر فیروزآبادی تاکید کرد: ما برای ملت اوکراین آرزوی خوشبختی می کنیم لکن این عبرتی است که نمی توان از ذکر آن خودداری کرد.