حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه ای در مرز لبنان و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی لبنان از حمله جنگنده های اسرائیلی به منطقه جرود النبی شیت در نزدیکی مرزهای لبنان و سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، منطقه جرود النبی شیت دو بار هدف حملات جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت.

شبکه المنار هم به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد از حمله اسرائیل به داخل خاک لبنان مطمئن نیستند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین به پرواز گسترده بر فراز بعلبک و الهرمل پرداختند.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه مدعی شد جنگنده های رژیم صهیونیستی، پایگاه موشکی حزب الله را در مرزهای لبنان و سوریه هدف قرار داده است

