به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به همکاری های این وزارتخانه با مدیریت شهری در خصوص توزیع سوخت پاک و کاهش آلودگی هوا گفت: ما در تهران، کرج و چند کلانشهر دیگر بنزین پاک و نفت و گاز بدون بودجه توزیع می کنیم و درخواست داریم خودروی گازوئیلی سواری در تهران شماره گذاری شود زیرا از هر جهت به نفع پایتخت است.

وزیر نفت با اشاره به تولید نفت و گاز بدون گوگرد با استانداردهای یورو 4 در کشور گفت: در حال حاضر در تهران تنها بنزین پاک توزیع می شود.

وی تولید بنزین در پتروشیمی ها را رد نکرد و گفت: مطمئناً بنزین تولیدی پتروشیمی آلاینده و خارج از استاندارد است اما در تهران که سطح آلودگی هوا بسیار بالاست این نوع بنزین را توزیع نمی کنیم حتی در صدد واردات بنزین هستیم.

زنگنه با اشاره به توافق شهرداری تهران و وزارت نفت در خصوص تامین اعتبار برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و توسعه حمل و نقل عمومی گفت: وزارت نفت هزینه های این نوسازی را می دهد، مجلس نیز دست ما را برای کمک به کاهش آلودگی هوای پایتخت باز گذاشته است. اگر تاکسی در تهران نوسازی شود و سبب کاهش مصرف سوخت شود مابه التفاوت کاهش مصرف را وزارت نفت پرداخت می کند یا میزان صرفه جویی مصرف سوختی که در ازای استفاده مسافران از مترو می شود.

به گفته وی، این میزان چند میلیارد دلار خواهد شد که در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

وزیر نفت ادامه داد: موتورسیکلتها بیشترین آلاینده ها را وارد هوای پایتخت می کند و شخص رئیس جمهور علاقمند به ساماندهی موتورسیکلتهاست. باید موتورسیکلتهای برقی وارد کشور شود تا آلاینده ها بسیار کاهش پیدا کنند.

به گفته زنگنه باید هزینه های درمان کاهش پیدا کند و منابعی که هدر می رود و سبب نابودی ما می شود را صرف ساخت و ساز کنیم.

وی با انتقاد از کاهش جایگاههای توزیع سوخت در پایتخت گفت: زمین در تهران گران است و در رایزنی که با شهرداری داشته ایم قرار است 200 تا 250 جایگاه تک تلمبه احداث کنیم. متاسفانه ما در کشور در خصوص جایگاههای سوخت ژیگولی رفتار کرده ایم و به دنبال جایگاههای بزرگ هستیم.

وزیر نفت یکی دیگر از مشکلات کشور را استفاده بالا از انرژی ها دانست و گفت: باتید در ساخت و سازها به گونه ای رفتار کنیم که مصرف انرژی در خانه ها کاهش پیدا کند.

وی از ایجاد موزه نفت در چند نقطه کشور خبر داد و گفد: در مسجدسلیمان، آبادان و تهران می توان موزه نفت احداث کرد و قصد داریم در صورت امکان دومین جایگاه توزیع بنزین که در نزدیکی های خیابان راه آهن است را به موزه تکنولوژی نفت بدل کنیم و جاذبه گردشگری نیز دارد.

در ادامه تندگویان یکی از اعضای شورای شهر و فرزند یکی از وزرای شهید نفت با بیان اینکه در سالهای گذشته این وزارتخانه به مخروبه ای تبدیل شده بود گفت: امیدواریم مدیریت جهادی وزیر شامل حال تهران هم شود و سوخت مناسب در پایتخت توزیع شود.