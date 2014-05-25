بهبود کیفیت سوخت در یک دوره چهارساله / اگر تحریمها نبود از ابتدای سال گذشته سوخت پاک داشتیم

دکتر علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سازمان محیط زیست از سال 1388 با وزارت نفت برای تولید سوخت با استاندارد یورو 4 وارد مذاکره شد و سرانجام در سال 1390 در قالب طرح جامع مقابله با کاهش آلودگی هوای 8 کلان شهر استاندارد کردن سوخت در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسید.

به گفته وی، طی 4 سال گذشته وزارت نفت با سرمایه گذاری معادل 14 میلیارد دلار موفق به تولید روزانه 20 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 10 میلیون لیتر گازوییل یورو 4 از طریق 3 پالایشگاه تند گویان، شازند و لاوان شد و سایر پالایشگاههای کشور نیز تا 80 درصد برای تولید سوخت یورو 4 پیشرفت فیزیکی داشتند.

قائم مقام سابق سازمان محیط زیست اظهار داشت: متأسفانه با وجود شرایط تحریم در کشور اگر چه مطابق قانون مصوب می بایست از ابتدای سال 92 تمام سوخت کشور به یورو 4 تبدیل می شد وبا اینکه تمام زیر ساخت های آن با کمک مهندسان وزارت نفت با بیش از 200 نفر ساعت کار کارشناسی فراهم شده بود این امر میسر نشد.

شاعری تصریح کرد: اما از ابتدای سال جاری با برداشته شدن شرایط تحریم سوخت یورو 4 توزیع می شود که نقش بسیار خوبی هم در بهبود کیفیت هوای کلان شهر ها و به ویژه پایتخت داشته است اما مسئولان فعلی نباید با نادیده گرفتن زحمات دولت پیشین تمام این دستاوردها را نتیجه چند ماه روی کار آمدن خودشان عنوان کنند.

وی افزود: البته منکر تلاش های سازمان محیط زیست در حال حاضر برای پیگیری بهبود کیفیت سوخت و استاندارد کردن تمام سوخت مصرفی در کشور نیستیم و معتقدیم دولت به جای محکوم کردن و مقصر شمردن مسئولان پیشین با جدیت پیگیر ادامه این روند باشند و از شرایط فعلی که تحریمها برداشته شده نهایت استفاده را برای پاک کردن هوای کشور بردارند.

شاعری با تأکید بر اینکه تلاش های دولت قبل استاندارد کردن سوخت بر اساس ضوابط روز دنیا را در کشور جا انداخت یاد آور شد: هر زمان شرایط و معیار های خود را دارد و نمی توان استاندارد های امروز را ملاک ارزیابی عملکرد 5 سال پیش قرار داد کما اینکه این استاندارد ها در 5 سال آینده نیز غیر قابل قبول خواهند بود.

قائم مقام سابق سازمان محیط زیست در پایان اظهار امیدواری کرد مسئولان وزارت نفت با نظارت سازمان محیط زیست تا پایان سال جاری با تکمیل فرایند بهبود کیفیت سوخت تمام فرایندهای تولید و عرضه سوخت با استاندارد یورو 4 را طی کرده و گامی بلند تر از گذشته در جهت کنترل منبع اصلی آلایندگی هوا یعنی سوخت غیر استاندارد چه در خودرو ها و چه در صنایع با همکاری سایر دستگاهها بردارند.