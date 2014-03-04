به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال متوسط مصرف بنزین به صورت چراغ خاموش در حال افزایش است به طوری که میانگین مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی از 68 میلیون لیتر در هفته پایانی بهمن ماه به بیش از 70 میلیون لیتر در اسفند ماه سال جاری افزایش یافته است.



از این رو در ادامه جهش مصرف بنزین پیش بینی می شود متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در روزهای پایانی سال جاری و ایام نوروز به 80 تا حتی یکصد میلیون لیتر در روز افزایش یابد.



همزمان با آغاز دور جدید رشد مصرف بنزین در روزهای پایانی سال جاری، بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت کشور هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ذخیره بنزین کارت‌های سوخت مردم به 1.6 میلیارد لیتر در آستانه نوروز حکایت دارد.



330 روزه 24 میلیارد لیتر بنزین سوزاندیم



در این بین در حالی برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و توزیع بنزین روزهای پایانی اسفند و ایام نوروز در حال انجام است که آمارهای موجود از مصرف نزدیک به 24 میلیارد لیتر بنزین در 11 ماهه نخست سال جاری حکایت می کند.



بر این اساس، متوسط مصرف بنزین ایران در 11ماه امسال تا اول بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.



در شرایط فعلی هزینه تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع هر لیتر بنزین استاندارد در ایران با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس حدود یک دلار برآورد می‌شود که حاکی از افزایش بیش از یک میلیارد دلاری هزینه‌های مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور است.



به عبارت دیگر، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 24 میلیارد دلار بنزین با احتساب قیمت‌های فوب خلیج فارس در کشور مصرف شده، این در حالی است که مصرف بنزین با استفاده از راهکارهای مختلفی همچون فرهنگ سازی، تولید و عرضه خودروهای کم مصرف، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاست‌های قیمتی امکان کاهش 20 تا 25 درصدی را دارد.



از سوی دیگر با احتساب تعداد خودروها و متوسط مصرف تجمیعی بنزین هم اکنون ایران در ردیف بزرگترین کشور مصرف کننده بنزین جهان قرار گرفته است، زیرا در حالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی تعداد خودروها چهار برابر ایران است، اما هم از سرانه مصرف بنزین کمتری نسبت به ایران دارند.



هزینه ساخت 5 فاز پارس‌جنوبی در باک خودروها دود شد



با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در صورت آزادسازی قیمت ها، به جای سوزاندن سالانه 24 میلیارد دلار بنزین در باک خودروها، اختصاص این بودجه کلان می‌تواند منابع مالی ساخت چندین مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه نفت، گاز، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، انبارهای نفت و نیروگاه‌های برق را تامین کرد.



در حال حاضر برای ساخت یک فاز استاندارد پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی شامل سکو، خطوط لوله دریایی و پالایشگاه ساحلی به حدود 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است که با بودجه 24 میلیارد دلار مصرف بنزین در 11 ماهه نخست امسال می توان منابع مالی 5 فاز پارس جنوبی را تامین کرد.



علاوه بر این، هم اکنون برای ساخت یک نیروگاه یکهزار مگاواتی حدود یک میلیارد دلار، یک انبار نفت با ظرفیت 350 میلیون لیتر حدود 500 تا 600 میلیون دلار، یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه ای حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار، یک خط لوله یکهزار کیلومتری 56 اینچی انتقال گاز حدود 1.5 میلیارد دلار به منابع مالی و سرمایه ای نیاز است.



با 24 میلیارد دلار منابعی که صرفا دولت برای سوزاندن بنزین در 11 ماهه نخست سال جاری اختصاص داده است، می‌توان در طول یک سال منابع مالی ساخت یک پالایشگاه نفت 300 هزار بشکه‌ای، 2000 کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز، 2 فاز استاندارد پارس جنوبی، 6 انبار نفت، چهار نیروگاه یکهزار مگاواتی را به طور کامل تامین کرد.