صدر الدین حسین خانی مدیر موسسه ایران گام و تهیه کننده کنسرت های علیرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این کنسرت موسیقی روز 22 اسفند ماه برای اولین بار بعد از مدت ها دوری از اجرای زنده، توسط علیرضا افتخاری برگزار می‌شود. قطعات منتخب آثار این خواننده به تنظیم و سرپرستی حسین پرنیا در مرکز همایش های برج میلاد اجرا می شود.

وی افزود: در این کنسرت که در دو نوبت در تاریخ یاد شده برگزار خواهد شد قطعات جدید از ساخته های حسین پرنیا با عنوان «پادشاه فصل ها» و قطعه هایی چون سفر کرده، دیدی که رسوا شد دلم، آشفته حالی، کنج تنهایی، آتش کاروان، کودکی، خاطره یک شب، سنگ خارا، بازگشته بی بی جون، پاییز، بی تو بودن، دوره گرد و پیغام من از آلبوم های جدید و قدیم علیرضا افتخاری اجرا خواهد شد.

تهیه کننده کنسرت موسیقی علیرضا افتخاری با اشاره به برگزاری تورهای شهرستانی این خواننده خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست هایی که برای حضور این خواننده موسیقی ایرانی در شهرستانها انجام گرفته تلاش می کنیم که بعد از برگزاری کنسرت تهران، اوایل فروردین ماه هم کنسرت های شهرستان این خواننده را آغاز کنیم.

حسین خانی در معرفی گروه نوازندگان کنسرت این خواننده موسیقی ایرانی کشورمان توضیح داد: ناصر رحیمی فلوت، هادی آزرم ویولن، علی رحیمیان ویولن، علیرضا خورشید فر کنترباس، کریم قربانی ویولنسل، پویا خوش آهنگ ویولن، سیامک رئوفی و محمد دلنوازی بربت، سیاوش ظهیرالدینی ویولن آلتو، صاحب کاکاوند تار، همایون پشتدار کمانچه، مجید مظاهر قیچک، حسین پرنیا سنتور و پژمان پرنیا تنبک نوازندگان این کنسرت موسیقایی هستند.