به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «اهورایی» به آهنگسازی و نوازندگی حسین پرنیا، خوانندگی سروش مظفری و مدیریت مجید فلاح پور پنجشنبه ۳۱ تیرماه با هدف انتقال انرژی مثبت به مخاطبان در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.

حسین پرنیا درباره این کنسرت گفت: در شرایط فعلی که برخی دستگاه‌ها که هیچ ربطی به فرهنگ و هنر ندارند و در برگزاری برنامه‌های موسیقی دخالت می‌کنند، تصمیم داشتم مدتی به هیچ عنوان کنسرتی برگزار نکنم اما به دلیل تعهدی که از قبل نسبت به آقای فلاحپور برای برگزاری این برنامه داشتم، این کنسرت را برگزار خواهیم کرد.

پرنیا درباره انتخاب سروش مظفری به عنوان خواننده کنسرت توضیح داد: متاسفانه این روزها کنسرت‌ها و صداها تکراری شده‌اند. از این رو بر آن شدم که خواننده‌ای با جنس صدایی متفاوت انتخاب کنم. به نظرم صدای سروش مظفری خاص و جذاب است و می‌تواند جوان خوش‌آتیه‌ای باشد. این اولین همکاری من با ایشان است و امیدوارم در آینده در قالب اجرای زنده و ضبط آلبوم همکاری موفقی داشته باشیم.

این نوازنده پیشکسوت سنتور درباره انتخاب نام «اهورایی» برای کنسرت پیش رو بیان کرد: حس می‌کنم موسیقی‌ها مقداری جنجالی شده‌اند و وجود آرامش و لطافتی که باید با موسیقی همراه باشد را کمتر حس می‌کنیم. عده قابل توجهی از مخاطبان به این نیاز دارند که در زمان حضور در سالن کنسرت به آرامش روحی دست پیدا کنند. بر این اساس روی آوازها، تصانیف و قطعات سازی که این ویژگی را داشته‌اند کار کرده‌ایم. من این روزها روی آثاری که انرژی مثبت دارند کار می‌کنم و به دنبال ایجاد فضاهای آرامش‌بخشی در موسیقی هستم که مخاطب را از جنجال‌های روزمره دور کند.

در کنسرت «اهورایی» منوچهر باستان سیر قیچک باس، بهمن فریادرس کمانچه، حسن مکانیکی نی، صائ کاکاوند و ساسان بازگیر تار، میلاد مرادی آلتو، امین حیدری عود، حامد ناجی رباب، صالحه زهره وند چنگ، حنانه سعیدی قانون، پژمان پرنیا تنبک، بندیر و دایره و آیدا امیری دف در کنار حسین پرنیا آهنگساز و نوازنده سنتورو سروش مظفری خواننده هنرنمایی خواهند کرد. این در حالی است که مجید فلاح‌پور مدیریت گروه را بر عهده دارد و بهروز داداشی و امین حدادی تهیه‌کنندگان آن هستند.