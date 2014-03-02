به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر رسولی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترافیک این شهرستان با بیان اینکه مسئولان شهری در نصب علائم، سرعت‌گیر، احداث پل هوایی بار ترافیکی شهری را رفع کنند، تصریح کرد: شهرداری با سازمان‌های وابسته‌اش و اداره راه‌وشهرسازی در این امر به صورت موقتی وارد به کار شده و به معضلات ترافیکی در سطح شهر توجه کنند.

وی افزود: با توجه به وجود مشکلاتی در برخی از نقاط شهری و تردد بسیار وسایط نقلیه می‌توان با استقرار پلیس به رفع این مشکلات پرداخت.

این مسئول یادآور شد: مسئولان امر در آغاز به کار باید به شناسایی مکان‌های آسیب‌پذیر بپردازند و با مدیریت شهری حجم ترافیکی و تصادفات را کنترل کنند.

سرپرست ویژه آمل در اشاره به افزایش نرخ تاکسی‌های درون شهری اعلام کرد: براساس مصوبات شورای عالی تاکسیرانی تا اطلاع ثانوی نرخ ثابت است و در صورت مشاهده تخلف با رانندگان متخلفان برخورد می‌شود.

وی با تاکید براینکه هم‌اکنون آمل با دو مشکل حجم ترافیک و تصادفات بین شهری مواجه است، ابراز داشت: یکی از برنامه‌های مهم این شهرستان پیگیری مصوبات قبلی است تا به رفع معضلات ترافیکی شهر بپردازد.

علی نوری‌پور رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان نیز در ادامه این جلسه از آغاز فعالیت این اداره برای ،‌ پاک‌سازی محورها، نصب علائم و شست‌وشوی علائم در محور هراز ا از پنجم اسفندماه خبر داد و عنوان کرد: هم‌اکنون بازدید از نقاط حادثه‌خیز،‌ نصب علائم و چراغ‌های چشمک‌زن، رفع نقض روشنائی‌ها در تونل‌ها،‌ بهسازی آسفالت و لکه‌گیری خط‌کشی و خط‌مشی محور هراز ادامه دارد.