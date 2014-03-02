به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی در حکم سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران آورده است: نظر به جایگاه ملی و بین‌المللی موزه هنرهای معاصر ایران و ضرورت اهتمام به راهبرد دیپلماسی فرهنگی با محوریت امور هنری و تمهید زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌ها و بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها و ذخایر ارزشمند موجود در حوزه‌ هنرهای تجسمی جنابعالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست موزه هنرهای معاصر ایران منصوب می‌شوید.

مجید ملانوروزی دی ماه گذشته با حكم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر كل هنرهای تجسمی شد و حالا علاوه بر سمت مدیر كلی هنرهای تجسمی ، سرپرستی موزه هنرهای معاصر تهران را نیز بر عهده دارد.

ملانوروزی دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا است. کارشناس هنری معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، کارشناس فرهنگی هنری دفتر مرکز جهاد دانشگاهی کشور، مدیر هنری کیهان فرهنگی، مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سرپرست معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری، رییس زیباسازی شهرداری منطقه 6 تهران، مسئول روابط عمومی بخش خارجی در سه دوره ستاد ارتحال حضرت امام (ره)، مشاور هنری در ستاد چهره‌های ماندگار، رییس فرهنگسرای شفق تهران، معاون جهانگردی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل موسسه توسعه سیاحتی کیش و مدیرکل روابط عمومی منطقه آزاد کیش از سوابق ملانوروزی است.

وی مدتی به عنوان طراح، خبرنگار و دبیرسرویس با نشریات جهاد دانشگاهی، آفرینش، تربیت، ایران و کیهان فرهنگی همکاری کرده و در نخستین کنفرانس هنرهای تجسمی در بینال نقاشی موزه هنرهای عاصر به عنوان محقق برگزیده انتخاب شده است.

پیش از این احسان آقایی مدیریت موزه را برعهده داشت.