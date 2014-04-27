معاون مدیرکل یونسکو موزه هنرهای معاصر تهران را تحسین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «هانس دورویل»، معاون دبیرکل یونسکو در برنامه ریزی راهبردی و همراهان ضمن دیدار و گفتگو با مجید ملانوروزی مدیرکل مرکزهنرهای تجسمی و رییس موزه هنرهای معاصر تهران از آثار ایرج اسکندری و کاظم چلیپا و همچنین آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کردند.

در این دیدار دورویل در مورد آثار به نمایش درآمده گفت: در آثار ایرج اسکندری و کاظم چلیپا می‌توان شادی و زیبایی را مشاهده کرد و حتی می‌توان گفت که این دو هنرمند نگاه خاصی به زندگی دارند و همه اینها نشان‌دهنده یک جامعه هنری خلاق و نوآور است که این نوآوری در توسعه و اقتصاد نیز مهم و مورد توجه است و این کارها نشان‌دهنده این توسعه بوده است.

هانس دورویل در ادامه و پس از بازدید از موزه و آثار گنجینه گفت: اولین چیزی که خیلی مورد توجه من قرار گرفت بنای موزه و حتی باغ مجسمه موزه بود که این موزه با این همه عظمت که وارد آن می شوید به نوعی آرامش می‌رسید، معماری موزه و گردش در آن حس بیشتری به انسان می‌دهد و تا وارد موزه نشویم به آن حس نمی‌رسیم.

دورویل در پایان گفت: این که هنرهای معاصر و هنر کلاسیک، هنر سنتی و هنر مدرن در کنار هم قرار دارند به آدم حس خوبی می‌دهد و این حس در واقع از یک طرف باعث حرکت می‌شود و از طرف دیگر جاذبه بیشتری را به وجود می‌آورد و دیدن آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به خصوص آثاری با فرهنگ‌های مختلف دنیا که بخشی از این آثار در واقع تاریخ هنر ایران را نشان می‌دهد که این حس تعامل را حرکتی بین هنر جهانی و هنر ایرانی می‌توان دید.