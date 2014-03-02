به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، صبح امروز دهها شهرک نشین صهیونیست با حمایت شدید نیروهای امنیتی از طریق باب المغاربه به مسجد الاقصی یورش بردند.

بنابراین گزارش، شهرک نشینان صهیونیست را در این اقدام حرمت شکنانه، خاخامی به نام "یهودا غلبک" هدایت می کرده است.

این در حالی است که هفته گذشته نیز شمار زیادی از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با یورش به مسجد الاقصی، به گروهی از جوانان فلسطینی حمله کرده و آنها را با استفاده از بمبهای صوتی و گاز اشک آور بازداشت کردند.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) نیز اخیرا طرح حاکمیت کامل این رژیم بر مسجد الاقصی را بررسی کرده بود.