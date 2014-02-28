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۹ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

اعمال محدودیت علیه نمازگزارن در مسجد الاقصی/ نگرانی شدید صهیونیستها از تظاهرات فلسطینیان

اعمال محدودیت علیه نمازگزارن در مسجد الاقصی/ نگرانی شدید صهیونیستها از تظاهرات فلسطینیان

مقامات رژیم صهیونیستی به علت نگرانی از تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به شهادت یک اسیر در زندانهای این رژیم امروز محدودیتهای ویژه ای علیه نمازگزاران در مسجد الاقصی اعمال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نیروهای پلیس رژیم صهیوینستی امروز فقط به زنان و مردان بالای پنجاه سال داشتند اجازه عبور از ورودیهای مسجد الاقصی برای برگزاری نماز جمعه را دادند.

مقامات رژیم صهیونیستی این تدابیر را در اثر نگرانی شدید از تظاهرات مردم علیه اشغالگران در پی شهادت "جهاد الطویل" (اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی) در نظر گرفتند.

منابع خبری از حضور پر تعداد نظامیان صهیونیست در اطراف مسجد الاقصی در روز جمعه خبر دادند. همچنین درگیریهایی میان مردم و نظامیان اشغالگر در برخی اماکن مسجد الاقصی گزارش شده است.

کد مطلب 2246052

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