اعمال محدودیت علیه نمازگزارن در مسجد الاقصی/ نگرانی شدید صهیونیستها از تظاهرات فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نیروهای پلیس رژیم صهیوینستی امروز فقط به زنان و مردان بالای پنجاه سال داشتند اجازه عبور از ورودیهای مسجد الاقصی برای برگزاری نماز جمعه را دادند.

مقامات رژیم صهیونیستی این تدابیر را در اثر نگرانی شدید از تظاهرات مردم علیه اشغالگران در پی شهادت "جهاد الطویل" (اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی) در نظر گرفتند.

منابع خبری از حضور پر تعداد نظامیان صهیونیست در اطراف مسجد الاقصی در روز جمعه خبر دادند. همچنین درگیریهایی میان مردم و نظامیان اشغالگر در برخی اماکن مسجد الاقصی گزارش شده است.