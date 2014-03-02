به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری بخش شنبه و طسوج اظهار داشت: بخش شنبه و طسوج بزرگترین بخش شهرستان دشتی از لحاظ وسعت است که دارای پتانسیل‌ها و ویژگی‌های زیادی در زمینه کشاورزی، معادن و گردشگری است.

زارعی افزود: وجود اراضی و دشت‌های حاصل‌خیز دشت پلنگ، باغان، کردلان، چاهگاه و دشت زال به میزان 11 هزار و 803 هکتار که محصولاتی از جمله مرکبات، کنجد، جالیز، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، گندم، ذرت کشت می‌شود.

سرپرست بخشداری شنبه و طسوج اضافه کرد: از این تعداد دو هزار و 400 هکتار گوجه فرنگی، دو هزار و 800 هکتار گندم آبی و سه هزار و 400 هکتار گندم دیم در این بخش به خود اختصاص داده است.

زارعی گفت: وجود چهار رودخانه باغان، مند، دشت پلنگ و شیرین، هفت چشمه، 400 رشته قنات و 280 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در بخش کشاورزی از دیگر پتانسیل های منطقه است.

استفاده از آبشار جنوب شهر شنبه برای توسعه گردشگری

وی با احداث سدهای مخزنی باغان و دشت پلنگ می توان با مهار آبها، وضعیت کشاورزی تحول و آب صنایع و شرب مناطق مختلف را نیز تامین کرد و تولید و اشتغال افزایش داد.

زارعی ادامه داد: بخش شنبه و طسوج دارای اماکن مذهبی، زیارتی و مناطق گردشگری فراوانی در شنبه، پشت تنگ، درویشی،کردلان، باغان، دشت پلنگ، سنا و منطقه طسوج است.

وی خاطرنشان کرد: وجود آبشار در جنوب شهر شنبه علی‌رغم اینکه زمینه را برای گردشگری فراهم کرده می‌توان با مهار آب این آبشار کشاورزی نیز توسعه داد.

سرپرست بخشداری شنبه و طسوج خاطرنشان ساخت: انتظار داریم که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی در این راستا اقدامات لازم به عمل آورند.

وی بیان کرد: در بخش صنعت و معدن نیز با وجود معادن شن، ماسه و سنگ لاشه می‌توان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خوبی انجام داد همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی زمینه برای پرورش دام و طیور، گاوداری، پرواربندی و ... بسیار مناسب است.