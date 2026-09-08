فرمانده سپاه دشتی: فضای بخش شنبه و طسوج تا پایان سال شهدایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدرضا زارعیتبار صبح سه شنبه در نشست کمیته یادوارهها و مراسمهای شهدایی بخش شنبه و طسوج اظهار کرد: مردم شهرستان دشتی و بخش شنبه و طسوج شهدای گرانقدری را تقدیم نظام و انقلاب کردهاند و باید یاد و نام این شهیدان در جامعه زنده نگه داشته شود.
وی افزود: کنگره ۲ هزار شهید استان بوشهر امسال برگزار میشود و در همین راستا برنامههای شهرستان و بخشها نیز متناسب با این کنگره در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده سپاه دشتی ادامه داد: بخشی از اقدامات مربوط به برگزاری کنگره و یادوارههای شهدا انجام شده و کمیتههای ۱۶گانه ستاد یادوارههای شهرستان نیز معرفی شدهاند و انتظار میرود همه دستگاهها و مجموعههای فرهنگی با جدیت در اجرای برنامهها مشارکت کنند.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نسل جوان گفت: هیأت اندیشهورز در بخش تشکیل شود تا در خصوص نحوه اجرای برنامهها همفکری و ایدهپردازی صورت گیرد و از جوانانی که دارای ایدههای نو و خلاقانه هستند، برای برگزاری برنامههای فرهنگی و شهدایی استفاده شود.
زارعیتبار با اشاره به انسجام و اتحاد موجود در بخش شنبه و طسوج تصریح کرد: این بخش همواره فضای شهدایی داشته و خوشبختانه انسجام و اتحاد خوبی در میان مردم و مسئولان وجود دارد و انتظار داریم تمامی برنامههای شهدایی در چارچوب و ذیل کنگره شهدای استان برگزار شود.
وی بر ضرورت توجه به مدارس در برنامههای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: برگزاری یادواره شهدا در مدارس، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و معرفی سیره و سبک زندگی شهیدان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
فرمانده سپاه دشتی همچنین خواستار نامگذاری اماکن و فضاهای عمومی به نام شهدا شد و افزود: نامگذاری اماکن به نام و یاد شهدا باید با جدیت دنبال شود تا نام و یاد این عزیزان در فضای عمومی جامعه ماندگار بماند.
وی از تشییع و خاکسپاری یک شهید گمنام در روستای درویشی خبر داد و گفت: بهزودی پیکر مطهر یک شهید گمنام در روستای درویشی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد که این مراسم میتواند زمینهساز تقویت فضای معنوی و شهدایی در منطقه باشد.
نظر شما