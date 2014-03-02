به گزارش خبرگزاری مهر مهر، مسئولان باشگاه شیراک ارمنستان این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که بازی دو تیم که روز چهارشنبه 28 اسفند برگزار خواهد شد، از ساعت 20 تا 20:30 آغاز شود تا انجام بازی زیر نور برگزار شود. البته احتمال برگزاری بازی در این ساعت زیاد است اما زمان آن هنوز مشخص نشده و در این ارتباط طبق نظر باشگاه، برنامه علی دایی به آنها منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر، شاگردان علی دایی امروز تمرینات خود را در حالی دنبال کردند که بعد از انجام تمرینات، کار با توپ، سپک تاکرا بخش اصلی تمرین را شامل می‌شد.

در تمرین امروز، سرخپوشان علاوه بر غیبت هفت ملی‌پوش، کفشگری، مسلمان و دهنوی هم بصورت اختصاصی در کنار زمین تمرین کردند. سیدمهدی سیدصالحی و علیرضا نورمحمدی هم برای انجام فیزیوتراپی راهی کلینیک شدند. امید عالیشاه که هنوز تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد، اجازه داشت در بازی سپک تاکرا نیز حضور پیدا کند که در جریان کرکری و رقابت بین بازیکنان فضای پر نشاطی را ایجاد کرده بود.

اعلام برنامه تمرینات پرسپولیس تا سال جدید

علی دایی طبق برنامه‌ای که از پیش تنظیم کرده است، فردا را به سرخپوشان استراحت داده و بازیکنان این تیم تهرانی روز سه‌شنبه در دو نوبت از ساعت‌های 11 و 15:30 تمرین خواهند کرد.

تمرینات در روزهای 14 و 15 اسفندماه در یک نوبت و از ساعت 12 انجام می‌شود و پس از آن تمرین در روز جمعه 16 اسفند تعطیل خواهد بود.

کاروان پرسپولیس روز شنبه 17 اسفند ماه تهران را به قصد برپایی اردو در مازندران و حضور در رقابت‌های جام سرداران شهید این استان ترک می‌کند. پرسپولیس روز 18 اسفند در دو نوبت صبح و بعدازظهر و روز 19 اسفند در نوبت بعدازظهر تمرین خواهد کرد.

سرخپوشان در روزهای سه‌شنبه و جمعه 20 و 23 اسفند به مصاف حریفان خود خواهند رفت. بین این دو بازی دو جلسه تمرینی انجام می‌شود و بازیکنان روز شنبه 24 اسفند استراحت می‌کنند. روز 25 اسفند یک جلسه تمرین در تهران انجام می‌شود و کاروان تیم، روز دوشنبه ایران را به مقصد ارمنستان ترک خواهد کرد.

پرسپولیس روز سه‌شنبه 27 اسفند تمرینات خود را در ارمنستان دنبال کرده و روز چهارشنبه در بازی دوستانه به مصاف حریف خود خواهد رفت.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه 29 اسفندماه به تهران باز می‌گردد و کادر فنی روز شنبه یکم فروردین سال 1393 را به بازیکنان مرخصی داده تا اولین تمرین سرخپوشان در سال جدید روز دوم فروردین‌ماه برگزار شود که قرار است از ساعت 16 آغاز شود.