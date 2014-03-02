افشین اسماعیل‌زاده در گفتگو با مهر، در مورد آخرین وضعیتش در تیم بیرامار پرتغال ضمن بیان مطلب فوق گفت: از وقتی برای همراهی تیم زیر 22 سال به ایران آمدم، به خاطر مشکلاتی که برای صدور گذرنامه‌ام پیش آمد، با تاخیر به پرتغال سفر کردم و یک هفته‌ است که در تمرینات تیم شرکت می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه مسئولان تیم بیرامار از مشکلش با خبر بودند، ادامه داد: البته یک بدشانسی دیگر هم آوردم و آن هم اینکه مجید پیش‌یار مدیرعامل ایرانی و سرمربی تیم هم عوض شدند و یک مدیر و یک سرمربی ایتالیایی به تیم آمده‌اند.

هافبک ایرانی تیم فوتبال بیرامار در ادامه یادآور شد: در این شرایط باید بیشتر تلاش کنم تا جایگاه قبلی‌ام را در تیم به دست آورم زیرا هم کادرفنی و هم بیشتر بازیکنان عوض شده‌اند و چندین بازیکن برزیلی و ایتالیایی به تیم اضافه شده‌اند.

وی در مورد اینکه در خصوص وضعیتش با سرمربی جدید بیرامار صحبت کرده است، اظهار داشت: او گفت نظرش روی من مثبت است اما به خاطر اینکه دو هافبک ایتالیایی با خودش به تیم آورده، کارم سخت‌تر شده و باید بیشتر تلاش کنم تا به ترکیب اصلی تیم برسم.

اسماعیل‌زاده در مورد وضعیت حضورش در تیم بنفیکا "ب" و اینکه آیا از تیم‌های دیگر پیشنهاد دارد، تصریح کرد: چند پیشنهاد دارم اما در پایان فصل در خصوص آنها تصمیم گیری خواهم کرد. البته در حال حاضر سه پیشنهاد دارم ولی نمی‌خواهم در مورد آنها صحبت کنم.

وی با بیان اینکه مصدومیتش هم برطرف شده، در مورد تیم فوتبال زیر 22 سال ایران تاکید کرد: تیم خیلی خوبی داشتیم ولی همکاری نکردن باشگاه‎ها باعث شد نتوانیم نتایج خوبی را به دست آوریم. اگر 3-4 بازیکن اصلی‌مان به عمان می‌آمدند، صددرصد قهرمان می‌شدیم.

هافبک ایرانی تیم فوتبال بیرامار با اشاره به اینکه رفتن محمد رویانیان از باشگاه پرسپولیس تاثیری در وضعیتش ندارد، در مورد اینکه آیا بازی‌های پرسپولیس را دنبال می‌کند، افزود: تمام بازی‌های پرسپولیس را می‌بینم و امیدوارم این تیم بتواند در سه هفته پایانی لیگ برتر نتایج مدنظرش را به دست آورده و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یابد.

وی اضافه کرد: به نظرمن پرسپولیس کار سختی دارد اما با تلاش کادر فنی و بازیکنان و حمایت هواداران رسیدن به این موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه هنور نتوانسته با علیرضا حقیقی که در لیگ پرتغال بازی می‌کند، ارتباط برقرار کند، در مورد اینکه به تیم ملی فکر می‌کند، گفت: ابتدا باید در تیم بیرامار به میدان بروم و اگر ان‌شا‌ء‌الله در پرتغال خوب کار کنم، می‌توانم فرصت حضور در اردوهای آماده‌سازی تیم ملی را به دست آورم.