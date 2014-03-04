به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در 15 اسفند، به مناسبت هفتاد و هفتمین سالروز تولد این استاد فقید در محوطه باز دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران برگزار و با همت اتحادیه ادکا و همکاری دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در حاشیه این مراسم نشست هم‌اندیشی دبیران و اعضای هیئت مدیره دوره‌های اول تا هفتم ادکا نیز برگزار می شود.

این مراسم روز پنجشنبه 15 اسفند از ساعت 15 تا 18 با حضور جمعی از اساتید، کتابداران، دانشجویان و خانواده استاد حری در دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

عباس حری استاد ممتاز رشته كتابداری و اطلاع‌رسانی و از بنیان‌گزاران دوره دكتری اين رشته در ایران است. او مفهوم اطلاع‌شناسی را با رويكرد نوين برای نخستین بار در جهان مطرح كرد و مديرمسئول نخستین مجله اطلاع‌شناسی جهان است.

حری روز هفتم اردیبهشت 92 بعد از چند سال ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

