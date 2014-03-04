به گزارش خبرنگار مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی نزدیک به 50 سال از مهمترین طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران است.

هدف کلی این طرح برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1391 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در ین طرح 18535 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19657 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور بوده است.

یکی از کاربردهای مهم این طرح سنجش و ارزیابی اطلاعات آماری به دست آمده از هزینه و درآمد خانوارها و آگاهی از نحوه توزیع آن در بین طبقات مختلف هزینه و درآمد برای تصمیم گیری های اقتصادی، به منظور تامین حداقل معیشت و فراهم آوردن رفاه نسبی برای خانوارها است. یکی از شاخص های سنجش نابرابری درآمد جامعه ضریب جینی است.

بر اساس نتایج این طرح، در سال 1391 ضریب جینی در مناطق روستایی 0.3347، در مناطق شهری 0.3542 و در کل کشور 0.3659 بوده است.

در سال 1391 در مناطق روستایی استان ایلام (0.1993) کمترین و استان مرکزی (0.3596) بیشترین و در مناطق شهری استان ایلام (0.2330) کمترین و استان همدان (0.3689) بیشترین نابرابری را داشته است.

به گزارش مهر، ضریب جینی که میان صفر تا یک تعیین می‌شود، نشان دهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد.



برهمین اساس، ضریب جینی از عدد 0.4304 در سال 80 و عدد 0.4248 در سال 84 به عدد 0.3659 در سال 91 رسیده است.

در همین حال، جدول مقایسه‌ای ضریب جینی از سال 80 تا سال 91 به شرح زیر است:



